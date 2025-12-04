Dalla Commissione vaticana arriva un nuovo no "prudenziale" alle donne diacono: la porta resta aperta, in futuro, per l'ordinamento permanente

Sembra essersi concluso (per ora) definitivamente il lavoro della Commissione vaticana che fu istituita già nel 2020 da Papa Francesco per formulare una risposta all’accettazione nel clero delle donne diacono, giunta – grosso modo – alla medesime conclusioni che furono già pubblicate nel 2021 e nel 2022, con un parere chiaramente negativo ma che lascia aperta la porta a eventuali futuri sviluppi per allargare il diaconato ministeriale anche alle donne.

Zuppi: “bene Governo sugli oratori, CEI non fa opposizione”/ “Eliminare il presepe non favorisce il dialogo”

Partendo dal principio, è utile ricordare che il dibattito sulle donne diacono era già in auge all’epoca di Papa Giovanni Paolo II che nella sua lettera “Ordinatio Sacerdotalis” del 1994 rese definitiva la formulazione del “no” vaticano a questa ipotesi: nonostante il parere contrario di Wojtyla, però, Bergoglio decise di allargare la riflessione sulle donne diacono anche all’ordinazione cosiddetta “permanente”, ovvero che esclude eventuali scalate nei tre Ordini Sacri (appunto, diacono, presbitero e vescovo).

Auguri Santa Barbara oggi, 4 dicembre 2025/ Frasi e immagini per i vostri messaggi WhatsApp

I lavoro sulle donne diacono vennero affidati a una Commissione appositamente istituita da Bergoglio che ha lavorato incessantemente dal 2020 a questa parte con un’ampia revisione dal punto di vista teologico, delle Sacre Scritture e anche storico: i lavori hanno seguito tre differenti direttive fino all’ultima – basata sulle testimonianze della comunità cattolica – che si è conclusa lo scorso settembre e i cui risultati sono stati pubblicati solamente in queste ore dallo stesso Papa Leone XIV.

Il parere della Commissione vaticana sulle donne diacono: “No in via prudenziale, ma in futuro si potrebbe allargare il ministero permanente”

Nel 2021 – prima tappa dei lavori della Commissione – fu appurato che esistevano, pur con “significati non univoci”, esempi storici conclamati di donne diacono, votando a favore della possibile creazione di un nuovo ministero che aprisse le porte alla collaborazione “tra uomini e donne”, pur escludendo il sacerdozio ordinario (ovvero i tre gradi dell’Ordine Sacro che richiamavamo prima) alle eventuali donne diacono; mentre nel 2022 la medesima Commissione consolidò – ma senza esprimere un “giudizio definitivo” – l’esclusione femminile dal diaconato ordinario.

GOVERNO E UCRAINA/ Decreto armi e invito del Papa, quel doppio "messaggio" alla Meloni

Ora, invece, la Commissione ha concluso della revisione della folta documentazione ricevuta negli ultimi anni a favore (o contraria) dell’ipotesi delle donne diacono, con interventi “numerosi” ma che ricoprivano “pochi paesi”, tali da non poter essere interpretati come “voce del Sinodo [o] del popolo di Dio”: nella documentazione, la Commissione non è riuscita a individuare prove concrete delle ragioni per cui si dovrebbero ammettere le donne diacono.

Proprio per questa ragione, la conclusione (recuperabile integralmente qui) va su un doppio binario: da un lato si rileva la possibilità di ammettere le donne diacono nell’ordinazione permanente, escludendo – dall’altro lato – il percorso del sacerdozio ordinario perché ammettendo le donne al primo grado dell’Ordine Sacro, sarebbe “inspiegabile” precludere loro gli altri due; il tutto giungendo a un “no prudenziale” sul tema, che potrà essere sciolto solamente nel momento in cui verrà condotto un approfondito “esame critico” sul ministero diaconale che includa valutazioni sulla “sua identità sacramentale e sulla sua missione ecclesiale”.