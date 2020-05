Donne Islam chiuse in recinto a pregare/ Roma foto choc, Rampelli “come animali“

Pubblicità

Fabio Rampelli pubblica alcune foto sulla propria bacheca Facebook e accusa violentemente il mondo dell’Islam: sulla scia (almeno idealmente, perché nel post non c’è correlazione alcuna) con le forti polemiche dovute alla “spettacolarizzazione” del ritorno a casa di Silvia Romano, presentatasi con una conversione all’Islam come biglietto da visita, i musulmani tornano a fare parlare di loro nel post di Rampelli. Il vicepresidente della Camera dei deputati ha infatti condiviso una serie di fotografie che sono state scattate a Roma, come ha spiegato lui in Re di Roma, nella capitale. Si vedono alcuni uomini che pregano “ignorando le regole del distanziamento sociale, ma hanno almeno la mascherina” scrive Rampelli, per poi porre l’accento sulle donne “rinchiuse dietro una rete oscurante, come fossero animali”. Le foto, ha subito detto il vicepresidente della Camera, le ha scattate lui stesso.

RAMPELLI E LE FOTO DEI MUSULMANI IN PREGHIERA

Il commento è altrettanto forte: viene sottolineato che le donne non possono partecipare alla preghiera, non possono vedere i fedeli né guardare in direzione dell’iman, o meglio possono farlo ma non riescono comunque a vederlo. “La polizia osserva senza eccepire” continua Rampelli, se si chiede dunque se non sia il caso, visto l’andazzo (e ovviamente in maniera sarcastica), di “gettare nel cesso” gli articoli 3, 37 e 51 della Costituzione italiana che regolano la pari dignità della donna su più livelli. “Lo chiederò a Conte questa settimana” ha scritto il deputato di Fratelli d’Italia, che poi ha chiuso con un deciso “Adesso basta”. In precedenza aveva anche scritto di come non si possa più accettare “di essere discriminati a casa propria”, o di vedere stravolti i principi ordinatori “per i quali generazioni si sono battute con coraggio”, e ancora non si possa accettare di subire divieti e sanzioni “mentre cittadini stranieri violano indisturbati la legge”.



