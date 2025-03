Oggi, 8 marzo 2025, ci confrontiamo con il percorso fatto verso l’uguaglianza iniziato nel 1963 con la legge n.7 che aboliva le cosiddette “clausole di nubilato” nel contratto di lavoro, vietando il licenziamento delle lavoratrici che si sposavano e con la legge n. 903 del 1977: conosciuta come “Legge di parità”, che ha sancito la parità di trattamento tra uomini e donne in ambito lavorativo, sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro che le condizioni lavorative.

Nonostante i progressi compiuti negli ultimi decenni, il processo di avanzamento è troppo lento rispetto agli altri Paesi europei e in Italia la disparità di genere nel mondo del lavoro rimane un fenomeno inaccettabile. Le donne continuano a confrontarsi con ostacoli significativi in termini di occupazione, retribuzione e opportunità di carriera e, soprattutto, quotidianamente, a combattere pregiudizi sociali per affermarsi.

I dati più recenti dell’European institute for gender equality (Eige), aggiornati ad inizio 2024, indicano che il divario di genere colmato dall’Ue ha raggiunto una media di 70,2 punti su 100, superando per la prima volta la soglia del 70%, tuttavia permangono forti differenze tra i diversi Paesi dell’Unione. Per esempio, l’Italia, secondo lo European index for gender equality dell’Eige, si colloca agli ultimi posti relativamente alla partecipazione economica delle donne e al gap nel mondo del lavoro, con dati particolarmente negativi rispetto al tasso di partecipazione femminile alla forza lavoro, alla presenza delle donne nei ruoli apicali e al gender pay gap, divario retributivo, a parità di ruolo e competenze.

Infatti, il Rendiconto di Genere 2024 dell’Inps evidenzia che il tasso di occupazione femminile in Italia è del 52,5%, quasi 18 punti percentuali in meno rispetto a quello maschile (70,4%). Inoltre, le assunzioni femminili rappresentano solo il 42,3% del totale, con una maggiore instabilità occupazionale rispetto agli uomini. ​ Questa differenza evidenzia una sottorappresentazione delle donne nel mercato del lavoro, nonostante queste siano mediamente più istruite degli uomini: il 65,7% delle donne ha almeno un diploma contro il 60,3% degli uomini, e il 23,5% è laureata contro il 17% degli uomini.

“Lo stesso salario per lo stesso lavoro” è uno dei principi fondanti dell’Unione europea: anche se la disparità retributiva è una questione irrisolta perché le donne nell’Ue guadagnano in media il 12,7% in meno rispetto agli uomini. In Italia, secondo i dati dell’Istat, le donne guadagnano circa il 15% in meno rispetto ai colleghi maschi. Il gender pay gap varia a seconda delle fonti e dei metodi di calcolo utilizzati, ad esempio nel settore privato è stimato al 15,5%, con una differenza che cresce con l’avanzare della carriera: dall’8,2% all’ingresso nel mondo del lavoro al 24,4% per gli individui con più di cinquant’anni.

Queste discrepanze evidenziano la persistenza di una significativa disuguaglianza salariale di genere nel Paese. Inoltre, le donne tendono a essere impiegate in lavori precari, con contratti a tempo determinato o part-time involontario. Secondo i dati Eurostat 2022, in Italia le donne in posizione dirigenziale sono meno di una su 100, ultime posizioni in graduatoria anche in questa statistica, contro il 3,3% della media europea, ne risulta che solo il 28% dei manager è donna, percentuale che scende al 19% se si considerano i contratti da dirigente.

Uno dei fattori che maggiormente penalizzano le donne nel mondo del lavoro è la maternità. Secondo un rapporto del World economic forum 2024, in Italia il 30% delle donne lascia il lavoro dopo la nascita del primo figlio, spesso per mancanza di supporto nei servizi per l’infanzia o per pressioni culturali che le spingono a dedicarsi interamente alla famiglia. I dati dell’Istat 2024 evidenziano che il 32% delle donne italiane lavora part-time, spesso non per scelta ma per difficoltà nel conciliare lavoro e famiglia, un fenomeno noto come part-time involontario. Questo limita la loro crescita professionale e retributiva, con impatti negativi anche sulla futura pensione.

Nonostante le difficoltà, alcuni segnali positivi arrivano dalle politiche pubbliche e dalle iniziative aziendali: il Pnrr ha previsto investimenti per aumentare la disponibilità di asili nido, una misura essenziale per permettere alle donne di lavorare. La disparità di genere nel mondo del lavoro in Italia è una realtà complessa e multifattoriale, che passa anche dagli stereotipi della nostra cultura che relega il ruolo della donna ad occuparsi, senza essere retribuita, della cura della famiglia e della casa. Secondo l’Eurobarometro 2023, il 45% degli italiani ritiene che il ruolo principale di una donna sia occuparsi dei figli, una percentuale più alta rispetto alla media europea del 35%.

Per superare i pregiudizi sul ruolo della donna in Italia, non basta promuovere leggi e incentivi economici: è necessario un cambiamento culturale profondo. La parità di genere nel mondo del lavoro non deve essere vista come una questione femminile, ma come un obiettivo di crescita per l’intera società, poiché un Paese che limita il potenziale delle donne penalizza se stesso, rinunciando a talenti, competenze e innovazione che sicuramente potrebbero contribuire al benessere collettivo.

