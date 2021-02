DONNE & SCIENZA/ Alverà (Snam): abbattere gender gap partendo da università e scuole

In occasione della Giornata internazionale per le donne e le ragazze nella scienza, Marco Alverà, amministratore delegato di Snam, in un post su Linkedin ha evidenziato che la ricorrenza “è una occasione utile per sottolineare ancora una volta quanto sia importante rafforzare la presenza femminile anche nei mestieri con contenuto STEM (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica), che nel futuro saranno sempre più importanti. Per questo è essenziale abbattere il gender gap partendo dalle università e soprattutto dalle scuole. Oggi in Italia solo il 16,5% delle giovani si laurea in discipline scientifiche e solo il 5% delle quindicenni aspira a studiarle. Ci sono ancora troppi stereotipi, disuguaglianze e mancanze di opportunità. Continueremo a dare il nostro contributo, con iniziative e testimonianze, per eliminare questi ostacoli e raggiungere un effettivo equilibrio di genere”.

