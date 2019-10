DON’T FORGET TO BREATHE/ Video trailer: Martin Turk tra Stand by Me e Guadagnino

Presentato in concorso alla 17. edizione di Alice nella Città, sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle nuove generazioni, Don’t Forget to Breathe segna il ritorno di Martin Turk. Reduce dal buon successo di A Good Day’s Work, presentato al Busan International Film Festival nel 2018, il regista triestino ha diretto un dramma di formazione con un approccio molto poetico che ricorda le emozioni di Stand by Me – Ricordo di un’Estate di Rob Reiner e le atmosfere del cinema di Luca Guadagnino. Il lungometraggio racconta la storia di Klemen, quindicenne che trascorre la sua estate al fianco del fratello maggiore Peter: tutto cambia quando quest’ultimo si innamora della bellissima Sonja, Klemen inizierà ad escogitare piani assurdi per distruggere l’amore tra i due e dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni…

DON’T FORGET TO BREATHE, IL TRAILER DEL FILM DI MARTIN TURK

«Attraverso gli occhi di un quindicenne, volevo mostrare questa difficile, ma essenziale, fase della vita, segnata da un drammatico caos, da impulsi irrazionali, da un’arroganza impetuosa e dall’ansia di lasciar andare la propria infanzia, unita ad una rinnovata e potente attrazione verso il sesso opposto, con tutte le inevitabili esperienze che spingono un bambino a raggiungere il mondo degli adulti», il commento di Martin Turk, con Don’t Forget to Breathe che si presenta dunque come una delicata riflessione sulla giovinezza. Protagonista il giovanissimo Matija Valient, alla sua prima esperienza in un film, scelto dal regista dopo un lungo processo di ricerca degli attori (tutti non professionisti). Don’t Forget to Breathe è una coproduzione italo-slovena-croata e sarà distribuito in Italia da Quasar Multimedia nel 2019. Qui di seguito vi proponiamo il trailer:





