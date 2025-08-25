L'incontro della CdO al Meeting di Rimini 2025 sul bene comune e la spinta degli ideali: diretta video streaming, ospiti Donzelli, Piccolotti e Zerbini

L’INCONTRO DELLA COMPAGNIA DELLE OPERE AL MEETING DI RIMINI: TRA DESTRA, SINISTRA E…BRASILE

La politica che nasce come ideale slancio verso il bene comune ha ancora spazio oggi per la ricerca di un autentico ideale? È molto “alto” l’impulso dell’incontro organizzato oggi 25 agosto 2025 al Meeting Rimini 2025 dalla Compagnia delle Opere, alla presenza di protagonisti della politica italiana e internazionale. Nella kermesse che ha visto l’esordio di Mario Draghi e la “chiusura” con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il confronto politico previsto oggi alle ore 17 presso la Sala Gruppo FS C2 in Fiera Nuova di Rimini vede tra i relatori il responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia Giovanni Donzelli e la deputata di Alleanza Verdi-Sinistra, Elisabetta Piccolotti.

Con loro sul palco del Meeting di Rimini anche il responsabile dell’Associazione dei Lavoratori Senza Terra (MST) in Brasile, Marcos Zerbini, una delle sigle più attive fin dalla seconda parte del Novecento per la difesa dei cittadini che vivono nelle favelas in condizioni spesso proibitive. L’incontro organizzato dalla CdO vede come titolo il significativo “La politica come impegno per un ideale” e punta al dialogo da posizioni opposte sul valore del bene comune e della politica come ideale.

Appuntamento per l’incontro CdO con Piccolotti e Donzelli alle ore 17 in C2 per i visitatori del Meeting Rimini 2025, mentre per tutti gli altri resta la possibilità della diretta video streaming sul canale YouTube della kermesse, o sulle pagine video live del “IlSussidiario.tv”. A moderare il tutto sarà presente il giornalista caporedattore del “Domani”, Nicola Imberti.

LA POLITICA HA ANCORA SPAZIO PER GLI IDEALI?

Interessante e non banale l’invito accettato da esponenti nazionali come la parlamentare di AVS Piccolotti o il responsabile di tutta l’attività politica di FdI Donzelli, specie nella possibilità di dialogo con una realtà politica e sociale come il MST di Zerbini in Brasile: l’intento di CdO è di portare al Meeting Rimini 2025 la capacità di confrontarsi sul tema chiave della politica in ogni tempo.

«Nei calcoli della politica c’è ancora spazio per gli ideali?»: questo si chiedono gli organizzatori aprendo il palco dell’incontro previsto oggi pomeriggio a Rimini, con le testimonianze di due giovani esponenti della destra e della sinistra nazionale, con storie e militanze di partito ovviamente all’opposto ma con la comune passione per la vita politica a 360° gradi.

Da Piccolotti a Donzelli fino a Zerbini potranno raccontare le loro singole esperienze interrogandosi sul senso reale della politica, non più intesa come (troppo spesso) una precaria ricerca del potere fino a sé stesso, ma con la possibilità concreta di testimoniare un sincero ideale. Il bene comune, la libertà educativa e sociale, la cura per gli ultimi e i più disadattati, e così via: da un Paese nel G7 come l’Italia, seppur travolta dalla crisi di denatalità e mancanza di crescita, ad una realtà in “espansione” come il Brasile con ancora però voragini di tenuta sociale e welfare nazionale.

Promettere il bene comune lo fanno di fatto tutti, viverlo e testimoniarlo è qualcosa di molto più complesso e raro da sperimentare: che il Meeting di Rimini 2025 provi a riaccendere i fari sulla possibilità di una “buona politica” è già un primo importante risultato per l’epoca controversa che stiamo imparando a vivere.