Notte di San Silvestro 2020/ Google celebra con un orologio a cucù: ecco perché…

Si avvicina la Notte di San Silvestro 2020. Ultimo giorno dell’anno e ultimo doodle per il 2020 dato che oramai mancano solamente poche ore al fatidico brindisi di mezzanotte: e come è accaduto sovente nel corso degli ultimi dodici mesi, costellati di tanti piccoli e grandi drammi ma pure di ricorrenze e personaggi da ricordare, anche oggi Google lancia una ‘special version’ del suo logo e rifacendosi a quel rebranding che di recente ha caratterizzato, dal punto di vista cromatico e stilistico, tutti i propri prodotti e servizi correlati al celebre motore di ricerca.

E per la Notte di San Silvestro 2020 la multinazionale che ha sede nel complesso di Mountain View (California) ha deciso di lasciare per una volta da parte gli effetti speciali e, non discostandosi nemmeno troppo dall’art design a cui ci aveva abituati nell’ultimo mese, punta sulla tradizione e per il countdown del 31 dicembre punta di fatto sul classico orologio a cucù. Insomma, semplicità ma anche una precisa scelta stilistica che è tutto fuorché semplicistica: andiamo a spiegare più avanti come mai e perché, per parafrasare una famosa frase, “non sono solo dei doodle”.

NOTTE DI SAN SILVESTRO 2020: ARRIVA CAPODANNO

Il doodle che Google ha pensato per questa Notte di San Silvestro 2020 (a questo link l’archivio) richiama innanzitutto il logo lanciato a inizio mese in occasione dei cosiddetti December Global Holidays, un modo di celebrare questi giorni di festa in tutto il mondo e per avvicinarsi gradualmente al Natale appena trascorso: in quel caso protagonista era un uccellino che si posava su una delle lettere della parola Google a mo’ di davanzale, tutta agghindata con delle luci colorati intermittenti. Un art design improntato alla semplicità e alla sobrietà che questo difficile momento richiede e che è stato replicato nel doodle odierno.

Questa volta, infatti, il protagonista è non a caso un iconico orologio a cucù, con la classica casetta e il tetto a spiovente, e con tanto di pendolo che scandisce il conto alla rovescia in vista della mezzanotte. “It’s been a cuckoo year, but 2020’s clock is ticking” spiega Google, riferendosi al fatto che l’anno è agli sgoccioli e auspicando che il prossimo possa “spiegare le sue ali” e volare metaforicamente. Qui il riferimento è all’uccellino di cu sopra e che, anche se non è presente (ma potrebbe saltare fuori a sorpresa…), viene ricordato grazie alle lucine aggrovigliate attorno all’orologio e alle sei lettere.



