Doom Eternal/ Video, da oggi disponibile il videogioco più atteso del 2020

Esce oggi l’ultimo capitolo di una delle saghe videoludiche più datate, leggasi Doom. Da oggi è infatti disponibile “Eternal” su console Playstation 4, Xbox One e Personal Computer (non per Nintendo Switch), sia in versione fisica quanto digitale. Il gioco, come ricordano i colleghi di Everyeye, è stato eletto Miglior gioco d’azione e Miglior gioco per PC in occasione della fiera più importante del settore, l’E3 di Los Angeles del 2019 (quest’anno la fiera è stata annullata causa coronavirus), ed è considerato uno dei giochi più attesi di tutto il 2020 in qualcosa come circa 350 elenchi sparsi per il web di tutto il mondo. E le presentazione da parte di Marty Stratton, produttore esecutivo di Id Software, non fa che far crescere ancora di più l’hype attorno a questo nuovo capitolo di questo storico sparatutto in prima persona: “DOOM Eternal è il gioco più ambizioso mai creato dal nostro studio – le sue parole – la portata e le dimensioni della campagna e di Battlemode testimoniano il talento e la passione di tutto lo staff di id Software”.

DOOM ETERNAL: “UN’ESPERIENZA INCREDIBILE”

“Realizzare DOOM Eternal è stata un’esperienza incredibile – ha aggiunto – e non vediamo l’ora che anche i giocatori provino sulla loro pelle l’emozione di quest’avventura epica”. Seguito di DOOM, gioco uscito nel 2016 e premiato 4 anni fa come miglior gioco d’azione ai Game Awards, secondo gli sviluppatori, Eternal riuscirà a migliorare ancora di più quell’esperienza di gioco, introducendo delle grandi novità come ad esempio un sistema di combattimento migliorato, nuovi demoni contro cui lottare, e ovviamente, tante armi inedite, un po’ il fiore all’occhiello di questo gioco. Doom Eternal sarà disponibile sia in versione standard quanto in quella deluxe e in quest’ultima troveremo il Pass Anno 1, che permetterà di avere accesso a due add-on per la campagna in singolo giocatore, disponibili il prima possibile (entro un anno dalla data d’uscita indicativamente). Inoltre, sarà disponibile la skin DOOM Slayer, utilizzabile sia nella campagna quanto nella Battlemode. Infine, ci sarà il pacchetto suoni classici per le armi.





© RIPRODUZIONE RISERVATA