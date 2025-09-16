L’assassinio di Charlie Kirk cambierà la storia americana e non solo, perché nella sua morte, pubblica e politica, l’odio getta la maschera dell’inganno

L’uccisione di Charlie Kirk sarà uno spartiacque nella storia dell’Occidente, così come lo è stato l’assassinio di Martin Luther King.

Milioni di persone, in America e nel mondo, si sono risvegliate la mattina dell’11 settembre 2025 con davanti agli occhi le immagini di un giovane assassinato mentre parlava ad altri giovani in un campus universitario. Molti già conoscevano il suo volto e la sua voce, altri no. Ma di fronte a quelle immagini chiunque avesse un briciolo di umanità ha riconosciuto in lui la vittima di un crimine terribile e ingiustificabile. I cuori si sono spezzati vedendo le foto della sua famiglia, dei suoi due bambini piccoli, ora privati per sempre di un padre.

A quel punto, le persone comuni – i cosiddetti moderati, quelli che votano senza lasciarsi trascinare dal fanatismo – hanno cercato notizie, video, spiegazioni. Hanno aperto Facebook, Instagram, TikTok. E ciò che hanno trovato li ha lasciati sgomenti: giornalisti, infermieri, commessi, insegnanti, docenti universitari e persino medici che esultavano per quell’orrendo delitto. Non solo lo difendevano, ma lo celebravano. Nei commenti dilagavano calunnie e accuse infondate, nel tentativo di infangare la memoria di un uomo che aveva appena pagato con la vita l’illusione di poter esporre pacificamente le proprie idee.

Molti hanno visto persone che conoscevano – non estremisti di sinistra ma vicini, colleghi, amici – giustificare se non addirittura glorificare un omicidio. E, all’improvviso, le hanno riconosciute per quello che erano: individui senz’anima, mostri travestiti da esseri umani. Perché nessuna persona normale può commentare con leggerezza la morte di un innocente.

Da un lato, restano le immagini di un ragazzone pieno di vita e di entusiasmo, che cercava di diffondere le sue idee forse un po’ antiquate, che invocava Dio e Gesù Cristo in ogni frase, che smontava con la logica gli slogan inculcati dalle teorie woke, ma sempre con il sorriso, senza mai offendere o mancare di rispetto a nessuno.

Dall’altro, le dichiarazioni di esponenti e simpatizzanti di sinistra che lo dipingevano come un “fascista” che meritava la morte. E proprio in quel contrasto, molti hanno ricordato quante volte chiunque non si allineasse al pensiero dominante era stato etichettato come “fascista” o “nazista”. Solo allora si sono resi conto che quelle parole non erano solo insulti retorici, ma la dimostrazione che quella gente era davvero pronta a mandare al patibolo chiunque non condividesse le loro idee.

Ed è qui che tutto cambia. Non conta più l’identità dell’assassino, che fosse un fanatico isolato o spinto da altre motivazioni. Ciò che conta è la reazione di coloro che si sono sempre proclamati tolleranti, pacifisti e antifascisti, e che invece hanno esultato di fronte alla morte di un uomo che non aveva fatto nulla di male, tranne avere idee in contrasto con quelle ammesse dall’establishment. È come se il Male avesse improvvisamente gettato la maschera, mostrando il suo vero volto.

Un grido unanime di indignazione si è levato da ogni parte del mondo occidentale e oltre, dagli Stati Uniti all’Australia, dal Regno Unito ai Paesi dell’Europa, e tutti hanno condiviso lo stesso messaggio: prendere le distanze dai partiti che diffondono odio e disinformazione.

Le conseguenze non saranno rivolte di piazza o città messe a ferro e fuoco. Il cambiamento sarà più profondo: si radicherà nel cuore delle persone. Perché da oggi, chi potrà ancora dichiararsi “di sinistra” con orgoglio, sentendosi moralmente superiore?

E forse è questo il lascito più amaro: l’assassinio di Charlie Kirk non ha solo spento una vita, ha spento un’illusione. Da qui in avanti, nulla sarà più come prima.

