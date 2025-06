A Sussidiario Tv si parla di politica e in collegamento vi era il giornalista Giovanni Sallusti: lo scenario italiano dopo il Referendum 2025

A Sussidiario Tv si torna a parlare della situazione politica italiana e lo facciamo con Giovanni Sallusti, direttore di Radio Libertà, intervistato da Maddalena Ferroni, Come sono cambiati gli scenari dopo il recente Referendum 2025, un vero e proprio flop ma nel contempo un duro colpo per la sinistra? Secondo Sallusti il governo ne esce rafforzato, a cominciare dal presidente del consiglio, Giorgia Meloni, che ha consolidato il suo potere.

Di contro c’è un Partito Democratico in crisi, visto che sperava in un esito del voto ovviamente differente. Anche Maurizio Landini, leader della CGIL, ne è uscito male, e vede ridimensionarsi il suo progetto di trasformare la CGIL in un “organo della rivolta”.