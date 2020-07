Dopo il Covid. #quellicheripartono/ Il programma degli incontri al Meeting 2020

Dopo il Covid. #quellicheripartono è il titolo del talk show live di 45 minuti, in diretta ogni giorno alle 19 sul portale del Meeting per tutta la settimana della kermesse e poi disponibile in differita. Curato da Fondazione per la Sussidiarietà, in collaborazione con ASviS (Alleanza per lo sviluppo sostenibile), Cassa Depositi e Prestiti e Fondazione Symbola, è pensato come un percorso di conoscenza delle sfide sociali, economiche e ambientali più attuali, che riguardano la sostenibilità, guardate sotto la lente della cultura sussidiaria.

In studio il giornalista televisivo Massimo Bernardini che, insieme a Giorgio Vittadini (presidente Fondazione per la Sussidiarietà), Enrico Giovannini (portavoce ASviS) ed Ermete Realacci (presidente Symbola) dialogherà con tanti ospiti ed esperti internazionali, presenti e collegati.

Programma

MARTEDÌ 18 AGOSTO ore 19: Pandemia 2020: da dove si ricomincia?

I temi: come avevamo lasciato il mondo prima della pandemia – Un modello di sviluppo che andava riformato e le difficoltà della ripartenza – che cosa ha realmente svelato la pandemia – che cosa serve per ripartire.

Tra gli altri, interventi di: Mario Abbadessa, Senior Managing director, Hines; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Chiara Saraceno, sociologa; Elisabetta Soglio, Giornalista; Luciano Violante, Presidente Emerito della Camera dei Deputati e presidente di Fondazione Leonardo.

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO ore 19: Ripartire o rifare daccapo?

I temi: un modello di sviluppo in crisi da tempo – finanza, economia reale, ruolo dello Stato – l’allarme di nuove e vecchie emergenze sociali: povertà e disuguaglianza – panoramica sui modelli di welfare e su come stanno cambiando.

Tra gli altri, interventi di: Stefano Barrese, Responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo; Luigi Campiglio, Economista, Università Cattolica del Sacro Cuore; Giuseppe Folloni, Economista, Università di Trento; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Franca Maino, Direttrice del Laboratorio Percorsi di Secondo Welfare e ricercatrice presso il Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche Università degli Studi di Milano; Alberto Mingardi, Direttore dell’Istituto Bruno Leoni; Lucrezia Reichlin, Economista; Riccardo Ribera D’Alcalà, Direttore generale, Direzione generale delle politiche interne del Parlamento europeo; Nadia Urbinati, Politologa, Columbia University.

GIOVEDÌ 20 AGOSTO ore 19: Come sta la Terra?

I temi: allarmisti e negazionisti sulla salute del pianeta: quali argomentazioni li sostengono – l’ambiente fra inquinamento, smaltimento e riciclo dei rifiuti, riscaldamento globale, desertificazione, risorse energetiche – le conseguenze sociali: migrazioni, inurbazione, malattie, povertà, accesso all’acqua – le indicazioni dei 17 obiettivi dell’ONU e della Laudato sì di papa Francesco

Tra gli altri, interventi di: Giovanni Arletti, Presidente Chimar; Andrea Baccarelli, Dipartimento di Environmental Health Sciences, Columbia University; Andrea Bellavia, Ricercatore di Statistica Ambientale, Harvard University; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Carlin Petrini, Fondatore di Slow Food; Ermete Realacci, Presidente di Fondazione Symbola; Filippo Santoro, Arcivescovo di Taranto; Carlo Tamburi, AD Enel Italia; Yasmine von Schirnding, Environmental Health Sciences, Columbia University.

VENERDÌ 21 AGOSTO ore 19: L’io in azione: conoscenza E creatività

I temi: consapevolezza ed educazione come risposta alla crisi – Imparare a imparare – capitale umano, soft skill – Povertà educativa/disuguaglianza – l’impatto sull’occupazione

Tra gli altri, interventi di: Tommaso Agasisti, Professore di Public Management, Politecnico di Milano; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Giovanna Iannantuoni, Rettrice Università di Milano-Bicocca; Salvatore Rossi, Presidente Telecom Italia; Andreas Schleicher, Direttore Dipartimento Education and Skills, OCSE; Antonella Sciarrone, Pro-Rettore Vicario, Professore di Diritto dell’economia, Università Cattolica del Sacro Cuore; Francesco Seghezzi, Presidente Fondazione Adapt; Adele Mucci, manager della Silicon Valley.

SABATO 22 AGOSTO ore 19: Sostenibilità, sussidiarietà e solidarietà

I temi: la persona razionale e relazionale come centro dello sviluppo – comunità e corpi intermedi come soggetto sociale creativo e garanzia di democrazia in una fase di crisi di fiducia – oltre l’eterna contrapposizione tra pubblico e privato: responsabilità e libertà – un nuovo ruolo dello Stato.

Tra gli altri, interventi di: Franco Bassanini, Presidente Fondazione Astrid; Alberto Brugnoli, Economista, Università degli Studi di Bergamo; Chiara Giaccardi, Sociologa, Università Cattolica del Sacro Cuore; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Mauro Magatti, Sociologo, Università Cattolica del Sacro Cuore; Massimiliano Monetti, Presidente Confcooperative Abruzzo; Nando Pagnoncelli, Sondaggista, AD Ipsos; Stefano Zamagni, Economista, Università di Bologna.

DOMENICA 23 AGOSTO ore 18: L’io in azione: lavoro e impresa

I temi: la rivoluzione del lavoro tra smartworking, tecnologia e obiettivo di piena occupazione – un’idea diversa di impresa fra innovazione e responsabilità sociale – le imprese alle prese con le esigenze ambientali.

Tra gli altri, interventi di: Fausto Bertinotti, politico ed ex sindacalista; Stanislao Di Piazza, Sottosegretario al Welfare; Massimo Folador, Professore di Business Ethics e sviluppo sostenibile presso la LIUC-Università Cattaneo; Enrico Giovannini, Portavoce ASviS; Mauro Prina, ingegnere Space X; Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola; Lucia Sciacca, Direttore Comunicazione e Social Responsibility Generali Italia; Andrea Toselli; AD Pwc Italy.



