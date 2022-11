Dopo il Matrimonio/ Su Canale 5 il film con Julianne Moore e Michelle Williams

Dopo il Matrimonio va in onda oggi, domenica 27 novembre, a partire dalle ore 21:20 su Canale 5. Il film drammatico è stato girato negli Stati Uniti nel 2019, con la regia di Bart Freundlich; tra i produttori, anche l’italiano Silvio Muraglia. La colonna sonora è composta dai brani di Mychael Danna, candidato all’Oscar nel 2013 per la miglior canzone tratta da Vita di Pi.

Nel cast di Dopo il Matrimonio troviamo Julianne Moore e Michelle Williams. Questo film girato nel 2019 è il remake di una pellicola del 2006 diretta dalla regista danese Susanne Bier, dove le vicende dello strano trio erano ambientate a Copenaghen. Il film di Bart Freundlich doveva uscire al cinema nel 2020, ma a causa della pandemia è stato distribuito dalla piattaforma MioCinema. Nel 2019, la pellicola ha ricevuta la candidatura come miglior film indipendente ai National Film & TV Awards.

Dopo il Matrimonio, la trama del film

Leggiamo la trama di Dopo il Matrimonio. Isabel (Michelle Williams) ha fondato un orfanotrofio in India, ma si reca a New York quando Theresa (Julianne Moore) decide di fare una generosa donazione e si mette alla ricerca dell’associazione giusta; le due donne si incontrano proprio il giorno prima del matrimonio di Grace, la figlia di Theresa, sorella maggiore di due gemelli.

Durante il matrimonio, Isabel riconosce Oscar, suo vecchio amante e attuale marito di Theresa, scoprendo così che Grace in realtà è sua figlia, la figlia avuta con Oscar e che credeva data in adozione. Misteriosamente, Theresa cerca di spingere suo marito Oscar tra le braccia di Isabel, cercando di trattenere la donna in città con la promessa di una cospicua donazione. Col tempo si scopre la ragione che ha spinto Theresa a un gesto simile, mostrando come i protagonisti cercano di venire a capo dei loro complicati rapporti.

Julianne Moore nel film

Julianne Moore nel cast di Dopo il Matrimonio è un’ attrice e scrittrice nata nel 1960. Ha vinto diversi premi tra cui il Golden Globe, l’Emmy, l’Orso d’Argento e l’Oscar. Attrice teatrale, doppiatrice e produttrice, è famosa sul grande schermo per i suoi ruoli ne Il Fuggitivo del 1993 con Harrison Ford e Jurassic Park – Il Mondo Perduto di Steven Spielberg del 1997, ma l’abbiamo vista anche ne Il Grande Lebowksi e in Hannibal di Ridley Scott.











