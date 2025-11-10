Zohran Mamdani, neosindaco di New York, rappresenta un'America molto diversa, se non opposta, a quella di Charlie Kirk, ucciso 2 mesi fa

A due mesi dal delitto Kirk come si muove il variegato mondo che gravitava attorno a lui? Chi ne ha raccolto l’eredità e chi vincerà tra “il popolo di Charlie” e “il popolo di Zohran Mamdani”, l’islamosocialista che si è impadronito di New York dichiarando guerra a Trump? Risponde Marco Respinti, scrittore, giornalista e Senior Fellow del Russell Kirk Center for Cultural Renewal (Michigan).

DIARIO ARGENTINA/ Gli harakiri di Milei e Macri che rimettono in corsa il peronismo

Dopo la morte di Kirk, che ne è dei suoi seguaci? Chi ha preso il suo posto?

L’eco dell’efferato delitto non s’è spenta, ma non ci sono straordinarie novità. Manifestazioni pubbliche e reazioni sì, ma manca un dopo, non emerge ancora la figura di spicco che possa prendere le redini del movimento.

Lo stesso Kirk non era il leader indiscusso di una realtà che comunque presenta tante anime. Era sì figura carismatica, emersa per capacita personali, ma quel mondo – pur attivo e ricco di fermenti – è refrattario all’indottrinamento, a una leadership prevalente.

TRUMP E MATERIE PRIME/ 5 alleati in Asia centrale, così il tycoon "si avvicina" a Pechino (ma sfida Xi)

A livello popolare, il movimento conservatore americano non ha mai avuto una guida forte, unificatrice. Trump ha creduto di dargli un’identità, ma è rimasta un’unificazione sulla carta, con tutte le sue crepe, fragilità, debolezze e pure qualche fallimento, quando invece c’è bisogno di stabilizzare i risultati politici raggiunti, rinnovandoli. Quale sarà il domani di quel mondo, al di là di una forte capacità di mobilitazione, ancora non è chiaro, o semplicemente è troppo presto per dirlo.

C’è chi ipotizza che la sua eredità potrebbe essere raccolta da Nick Fuentes, discusso influencer antisemita e razzista…

Florida: una causa da 350mln contro una ONG pro-aborto/ "Falsamente venduto come sicure le pillole abortive"

Sì, Fuentes potrebbe riunire parte del mondo che si è riconosciuto in Kirk, ma cosa significhi è come indovinare il futuro. Anche se si atteggiasse a nuovo timoniere, le differenze da Kirk sono abissali: politiche, culturali, di stile, in politica estera quanto in politica interna. Certo, qualcuno potrebbe avere interesse, soprattutto chi vuole sponsorizzarlo, a minimizzare tali differenze, ma sono troppo stridenti.

Aspirare ad essere il punto di riferimento, o uno dei punti di riferimento, di una fetta, magari anche numerosa, del mondo MAGA, non è la stessa cosa che raccogliere l’eredità di Charlie Kirk. Se avesse successo, Nick sarebbe in realtà alternativo al mondo che stava mettendo in piedi o che ha messo in piedi Charlie, una sua deriva, non certo la sua continuazione.

Negli States è schizzata la vendita di Bibbie, con numeri record. Non è un segnale chiaro che in nome di Kirk si sta consolidando, più che un movimento politico, una vera e propria rinascita religiosa e spirituale?

Pur con la cautela necessaria, un rinnovato afflato religioso è innegabile, ma vediamo quanto dura. Quando Kirk diceva “it’s all about Jesus” faceva capire la natura profonda del suo impegno pubblico, della sua missione tra i giovani. Il boom delle Bibbie mostra che c’è chi ha capito il suo messaggio: una proposta morale, religiosa, di conseguenza pure politica.

Del resto il conservatorismo americano vero è sempre animato da una scelta morale, religiosa, ed è così sin dal principio. Reclama l’identità autentica del Paese, a partire dalla cosiddetta “rivoluzione” americana, antitetica allo spirito nuovo che in Europa andava diffondendosi con la Rivoluzione francese, uno spirito anti-religioso, diretto contro il popolo e la sua fede, in nome di un’utopia laicista e atea.

Il fenomeno Charlie Kirk è in continuità con una posizione che fra i conservatori americani è sempre stata determinante: prima ancora che una politica, il conservatorismo è una scelta culturale, un’attitudine morale, uno stile di vita.

Da noi schiere di intellettuali, il sistema mediatico e anche voci all’interno della Chiesa mantengono le distanze da Kirk. Ma così non si mette a tacere il suo messaggio e la sua limpida testimonianza?

Beh, certamente sì. Una figura così è scomoda anche per un certo establishment ecclesiastico, che forse ha perso il sale della fede. Charlie infatti spaia un po’ le carte, perché non segue i canoni da “santino”. Si è messo in gioco, ha compiuto scelte coraggiose in nome della fede, ma questo non sempre viene compreso e meno ancora apprezzato.

Ha respinto una religiosità intesa come un tiepido “volemose bene” che, a conti fatti, alla gente non piace: basta vedere il successo dell’“opzione Kirk” negli Stati Uniti e non solo. Beninteso, non facciamo del giovane brutalmente ucciso due mesi fa un modello immacolato e perfetto.

Ma non scordiamoci che puntava tutto sul dialogo pacifico, sul confronto sereno anche se fermo, che invece i suoi avversari rifiutano, negli Stati Uniti come in Italia. Le persone tendono a seguire testimonianze come quelle offerte da Charlie, per quanto sia considerato un personaggio controverso, scandalizzando i benpensanti di là e di qua dell’Oceano.

Il nuovo sindaco di New York è della stessa generazione di Charlie Kirk, ma i due hanno storie e visioni politiche molto diverse. Che differenza c’è tra il popolo di Zohran e il popolo di Charlie?

Due mondi contrapposti, quelli di Charlie e di Zohran. Li divide tutto: l’approccio, i valori, i riferimenti, i principi. Mamdani è un agitato rivendicazionista, con i suoi diritti sbandierati ma farlocchi. Si atteggia a proletario, veste i panni del vendicatore dei diseredati, ma è il rampollo della New York borghese e radical chic, iperprogresssita, che si oppone a Trump e dileggia Kirk.

Che rappresentino due mondi agli antipodi è evidente. Hanno due modi contrapposti di pensare il futuro e interpretare le speranze. Nella visione di Charlie c’è l’idea di offrire agli americani, soprattutto ai giovani, una possibilità di incontro che guardi alla persona e dia senso all’esistenza in un mondo sempre più cinico. Mamdani incarna invece la solita cultura del piagnisteo, quella per cui la colpa è sempre degli altri.

Chi dei due ha più chances di far breccia nel cuore dei giovani americani?

Dipende da tanti fattori. A New York, città dalle dinamiche particolari, il borghese Mamdani ha vinto. Non è però una novità che la sinistra vinca a New York, la novità è piuttosto che venga sdoganato apertamente un concetto sconfitto dalla storia come quello di socialismo, peraltro di per sé estraneo alla cultura politica americana. Negli USA – che non sono New York – ha avuto e continua invece ad avere successo enorme “Turning Point”, l’organizzazione di Kirk.

Davvero sono due popoli diversi, due Americhe diverse: il popolo liberal delle grandi città progressiste, di un progresso che non si capisce mai dove voglia arrivare, e il popolo del Paese reale, fatto di gente con problemi reali che si rimbocca le maniche, suda il proprio futuro e quindi lo guarda con occhi diversi.

(Vicenzo Sansonetti)

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI