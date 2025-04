Davanti alla circostanza gravida di mistero di una vita che si chiude sulla scena del mondo, come quella di papa Francesco, la gratitudine riconoscente dovrebbe precedere ogni altra reattività più o meno istintiva. Solo con enorme rispetto ed estrema sobrietà si può sostare pensosi, cercando di fissare nella memoria qualche tratto essenziale di un lascito che ci viene consegnato: perché l’esperienza del cammino forzatamente interrotto non scivoli via senza lasciare un frutto che rimanga, e dai passi compiuti possano così scaturire indicazioni affidabili per il futuro che ci attende.

La chiave di lettura forse più efficace da adottare è quella suggerita dal concentrarsi sul vertice più avanzato a cui ha condotto l’intensa testimonianza di fede di papa Francesco. Il punto di approdo finale restituisce il suo pieno significato all’intero percorso che lo ha preceduto: ne illumina alcuni dei più potenti significati nascosti e fa emergere più vividamente la linea di frontiera fino a cui si è spinta una coscienza alle prese con le sfide integrali della modernità. Ѐ proprio da lì che si può proseguire lungo le tracce che si trovano già abbozzate, con la pluralità fantasiosa degli stili che sono la segreta ricchezza della grande comunione di una Chiesa viva.

In questo senso, si rivela quanto mai opportuno mettere seriamente a profitto uno degli ultimi pronunciamenti autorevoli di papa Francesco: quello confluito nell’enciclica Dilexit nos, che porta la data del 24 ottobre 2024.

L’impianto che la sorregge appare subito al primo sguardo coraggiosamente sfidante, per chi accetti di misurarsi in modo leale con le provocazioni che vi sono racchiuse. Qui papa Francesco non interviene su questioni all’ordine del giorno nel dibattito pubblico. Si espone in modo libero e disarmato al rischio di far riecheggiare una voce decisamente fuori dal coro: è il suo punto di vista più radicale per non fermarsi alla superficie dei problemi sul tappeto, premuti dalle urgenze più impressionanti imposte dalla cronaca del presente.

I drammi della contemporaneità, i disagi e le miserie delle nostre condizioni di esistenza non sono elusi, bensì attraversati dal desiderio di affrontarli muovendo da un ancoraggio che li trascende, e che proprio per questo contiene l’invincibile speranza di poter scardinare i criteri di giudizio alla moda, dominati dal groviglio degli interessi e dalle visioni ideologiche del momento.

Innestandosi nel tronco fecondo della tradizione secolare del sentire cristiano, l’invito rivolto a tutti è quello di risalire alla sorgente primaria della potenza di vita nuova contenuta nell’avvenimento del sacrificio di Cristo morto e risorto per la salvezza del mondo. Questo nucleo essenziale è identificato senza mezzi termini con il cuore, allo stesso tempo umano e divino, di Cristo.

Ѐ il “centro del suo essere”, il fulcro della sua identità che continua a rendersi presente nella storia e ci raggiunge nelle condizioni di vita che ci definiscono: è “il suo centro personale da cui sgorga – incessante – il suo amore per noi”. Le braccia spalancate di Cristo sulla croce, il suo costato ferito da cui fluisce come acqua e sangue il fiume di una grazia totalmente condivisa, le piaghe del cruento supplizio ribaltate in strumenti di gloria che redime sono i segni sensibili del pulsare continuo di una realtà in cui si rivela la sostanza di Dio che è carità.

Scoprire questo centro di irradiazione della suprema carità che accoglie e perdona, entrare nel circuito di un abbraccio che stringe una relazione di interscambio reciproco, è il fondamento di ogni fede viva: una fede “incendiata” dalla carità, chiamata a diventare a sua volta “fornace” della nostra stessa apertura personale a una volontà di immedesimazione che, passando attraverso di noi, si rovescia sul mondo per naturale osmosi.

Non si tratta di evasivo “romanticismo religioso” d’altri tempi, insiste il testo della Dilexit nos. Non siamo davanti al “guscio vuoto” del sentimentalismo, ma al principio vivente della legge di un amore su cui incardina l’essere creature nuove, portatori di una soggettività rigenerata dall’incontro con il Tu che cambia e riorienta l’esistenza. Fare spazio a questa logica della ricentratura sull’essenziale porta a piena chiarezza il richiamo alla “precedenza” dell’amore totalmente gratuito di Dio che prende per primo l’iniziativa e si piega sul bisogno del cuore mendicante dell’uomo.

Agendo così, reinserisce l’esigenza di una giustizia responsabile nell’orizzonte più globale e originario della misericordia senza confini. Il primato dell’abbraccio misericordioso nutrito dal cuore amante di Cristo è il ponte diretto di collegamento con quello che si era evidenziato come il grande pilastro di appoggio della visione di papa Bergoglio fin dai primi passi del suo pontificato: l’esito del più maturo sviluppo si ricongiunge con lo slancio trascinante degli inizi. Ѐ anche il filo esplicito di collegamento con i due grandi Giubilei che hanno incorniciato i dodici anni di governo papale: il Giubileo della misericordia del 2015-16 e quello tuttora in corso dedicato alla speranza.

Ma si deve sottolineare che la spinta vigorosa al recupero dell’innesto dell’io personale sul fondamento che sta alla radice di tutto non può essere vista come un movimento a senso unico. Risalire fino al centro che è anche il tessuto profondo dell’esperienza di vita nuova del soggetto cristiano è la premessa dell’essere poi ributtati dal centro verso la totalità dell’orizzonte.

Amare questo centro pulsante, identificarsi con il flusso di energia che se ne sprigiona, è ciò che rimodella la coscienza e gli abiti morali del soggetto vivente, facendone il germe di una vitalità che solo attingendo alla sua linfa profonda può veramente contagiare: si apre verso l’esterno e diventa capace di entrare in dialogo con la realtà globale dell’esistente portandovi la ricchezza della sua originalità, il proprio timbro inconfondibile, senza appiattirsi sugli schemi dell’attivismo puramente filantropico o, all’opposto, della fuga nell’estraneazione del miracolismo devozionale.

L’incitamento costante al movimento della Chiesa “in uscita”, che invece di trincerarsi nei bastioni rassicuranti dei recinti del sacro si dispone a lanciarsi con entusiasmo nell’offerta del suo patrimonio di umanità riconciliata con la verità, la carità e la giustizia, ultimamente con la luce della fede, ha costituito un’altra delle direttrici fondamentali del magistero di papa Francesco. Ma lo spalancamento missionario alla realtà totale del mondo, fino alle sue periferie più scomode e ostili, può crescere e prendere consistenza solo se si concepisce come il contraccolpo delle energie accumulate alimentandosi alle sorgenti della rivoluzione antropologica, cioè della conversione, cristiana. Il movimento “centrifugo” non è altro che la proiezione dilatata di un bene custodito non come un tesoro geloso da possedere, ma come un dono di vita nuova ricevuto per essere reso trasparente per tutti.

Il richiamo al dinamismo totalmente aperto ed espansivo di una fede da condividere come lievito per il mondo globale, tra l’Occidente della banalizzazione secolarizzante e i diversi Orienti alla rincorsa di nuovi bilanciamenti di potenza nel disordine conflittuale degli assetti planetari, rimane uno dei punti fermi più stimolanti lasciati in eredità da papa Bergoglio.

Nella cura di un tale genere di responsabilità sono state sollecitate a coinvolgersi tutte le forze sane della Chiesa dei nostri giorni, i suoi apparati e le sue strutture istituzionali da rivitalizzare dal profondo, i suoi molteplici carismi fioriti specialmente sul terreno delle organizzazioni e dei movimenti laicali. Ognuno di questi soggetti ha oggi più che mai di fronte a sé il compito di non rinchiudersi nell’autoreferenzialità che isterilisce, ma di ripensarsi come espressione della grande sinfonia al plurale della Chiesa universale. Sono cambiati molti paradigmi e gli incerti equilibri del passato. La transizione che si è messa in moto può essere la fonte di un positivo rilancio della solidarietà organica del tutto, di cui ogni singola realtà è solo una cellula vitale: se si perde il senso del legame, anche la cellula più fiorente deperisce e alla fine implode.

Per produrre tutti i suoi frutti, la rinnovata tensione missionaria di una testimonianza della novità cristiana dall’interno della Babele contemporanea – ha insegnato papa Francesco fino agli ultimi istanti della sua azione – dovrà però muoversi all’insegna del precetto paolino del “non conformarsi a questo mondo”. La novità da proporre è tutt’altro che sempre in sintonia con la logica delle convenienze. Innesca anche alternative e attriti. Espone a incomprensioni e a rischi di rifiuti che possono arrivare a essere aggressivi, come attesta in modo eloquente la militanza rimasta finora infruttuosa del vicario di Cristo a favore del ripristino della pace nei diversi teatri di guerra.

Come piccolo gregge fedele al suo nucleo di identità profonda, sentinelle in prima linea a difesa di un respiro più umano del vivere, le comunità dei cristiani non si lasciano inquadrare in nessuno dei sistemi di civiltà e nessuna delle costellazioni di potere che si contendono l’egemonia sulla scena di uno scacchiere ormai risolutamente multipolare. Non stanno e sempre meno dovrebbero stare schierate solo da una parte contro altre da subordinare ridisegnandole secondo le proprie misure. Sono profondamente radicate nel tessuto della vita di tutti. A tutti, al di là di ogni preclusione settaria e di ogni tentazione colonizzatrice, rivolgono la proposta di un fermento di vita animato non da un progetto di dominio, ma dal fuoco ardente di uno spirituale che si è fatto carne e ha ricucito in alleanza sponsale la terra con il cielo.

