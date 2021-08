Doppia colpa, Rai 3/ Trama e cast: grande attesa per il bellissimo Guy Pearce

Doppia colpa essa andrà in onda oggi, 31 agosto, all’interno del palinsesto serale di Rai 3, con l’inizio fissato alle 21.20. Affrontiamo una pellicola di produzione americana che ha visto le sale cinematografiche internazionali nel 2018. La pellicola prodotta da un cartello di case di produzione (Film Bridge International, VX119 Media Capital) vede la regia del bravo professionista americano Simon Kaijser, di Matthew Aldrich invece la sceneggiatura, il soggetto è invece tratto dal bel romanzo omonimo di George Harrar.

Il film ascrivibile al genere dei film drammatici vede come attori principali Guy Pearce che interpreta Evan Birch e il bravo attore irlandese di passaporto a stelle e strisce Pierce Brosnan a cui il regista ha affidato la parte del Detective Robert Malloy. La pellicola anche in virtù della recente uscita è una prima televisiva.

Doppia colpa, la trama del film

E ora leggiamo la trama di Doppia colpa. Evan Birch è un rispettabile e stimato professore di filosofia che insegna da molti anni in una prestigiosa scuola. La sua vita scorre tranquilla e senza scossoni, egli si divide tra il lavoro e suoi tanti hobby e la famiglia. Di fatto la famiglia del professore è una famiglia abbastanza in vista e a volte invidiata dalla comunità paesana. Improvvisamente però tutto cambia. L’inizio del cambiamento è dato dalla scomparsa di una giovane studentessa, Hannah.

La ragazza infatti scompare misteriosamente e nonostante le ricerche dell’intera comunità non viene ritrovata. Alle ricerche di Hannah partecipa anche il professore, e l’impegno messo da Evan insospettisce non solamente la moglie ma anche le forze dell’ordine impegnate nel caso. Soprattutto uno degli agenti (il detective Malloy interpretato da Pierce Brosnan) iniziano a sospettare di Evan. Il detective non crede all’impegno disinteressato di Evan e inizia a controllare il passato dell’uomo. A galla vengono cosi alcune presunte colpe del professore, colpe che erano finanche state taciute alla moglie di Evan. La storia alla fine porterà l’uomo non solo a rischiare la carriera ma a rischiare anche la carriera e l’unità familiare, per sua fortuna però alla fine la sua innocenza viene fuori in maniera preponderante, almeno relativamente alla scomparsa della giovane donna.

