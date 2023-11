DOPPIA COPPIA/ Una commedia romantica sull’amicizia tra uomo e donna

Una commedia romantica sull’amicizia tra uomo e donna, un film che con la sua semplicità riesce a sorprendere. Doppia coppia di Igor Biddau uscirà nelle sale il prossimo 30 novembre con Time Multimedia, una storia moderna che vede protagonisti Emanuela Mascherini, Stefano Manca, Maria Celeste Sellitto e Michele Manca.

Ilary Blasi risponde agli attacchi degli hater/ "Non ti piaccio come conduttrice? Cambia canale!"

SINOSSI – Fernanda, guida trekking e amante della natura, convince il suo amico del cuore Vincenzo a passare un week-end nelle foreste toscane. Invitano anche Anna e Tonino, i loro amici sfortunati in amore, nel tentativo di farli diventare una coppia. Non sanno però che i loro piani prenderanno una direzione inaspettata.

Simona Ventura smentisce le accuse di Heather Parisi ad Amici/ "C'ero anche io, non c'è nulla di artefatto"

Come anticipato, Doppia coppia è un film semplice, genuino, anche troppo. Una classica commedia romantica che pone l’accento su diversi temi d’attualità, con una leggerezza impossibile da non apprezzare E parla anche di come sia difficile per due coppie di amici, amanti del trekking, avventurarsi sui ripidi sentieri dell’amore senza perdere per sempre l’amicizia. “Così come, nel tentativo di conoscere meglio l’altro finiamo per conoscere meglio noi stessi, i quattro personaggi scopriranno quanto siano forti i legami che li uniscono solo quando questi sentimenti verranno messi alla prova”, le parole di Biddau: “Il paesaggio ideale per questa moderna storia d’amore è Vallombrosa. Questa località turistica sorta agli inizi del 900 ancora conserva il fascino della bella époque, si presta naturalmente per le sue viste mozzafiato e i suoi cammini, cornici perfette per il romanticismo e l’atmosfera del film”.

Grande fratello 2023, Beatrice Luzzi: "Lui campa su questo giochetto..."/ L'accusa all'ex Giuseppe Garibaldi

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI











© RIPRODUZIONE RISERVATA