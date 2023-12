Doppia tempesta solare in arrivo/ L’esperta: “Nessun allarme, piccoli problemi a satelliti ed elettricità”

Caterina Boccato, responsabile comunicazione dell’istituto nazionale di astrofisica, intervistata questa mattina negli studi del programma di Rai Uno, Uno Mattina. “Cosa succede sopra di noi? Sta succedendo penso di tutto perchè l’universo è enorme, stelle che nascono e stelle che esplodono, più vicino a noi, una cosa che può interessare è questo discorso della tempesta geomagnetica, una tempesta solare. Siamo soggetti a due tempeste che non faranno danni particolarmente intensi, non ci dobbiamo preoccupare”.

“C’è un vento solare carico di particelle che arrivano dalla nostra stella ma noi siamo protetti dal nostro campo magnetico, per questo si chiamano tempeste geomagnetiche, non ci colpisce direttamente se non nei poli dove si creano le aurore, potrebbero verificarsi dei problemi di satellite, nelle correnti elettriche e qualche problema migratorio per gli uccelli”.

TEMPESTA SOLARE IN ARRIVO, CATERINA BOCCATO: “LA MACCHINA DEL TEMPO…”

Caterina Boccato ha poi proseguito parlando della mostra che si tiene al momento a Roma, che ha come obiettivo quello di “insegnare” a tutti in modo semplice l’universo e la magia che ci circonda: “La macchina del tempo è una mostra di Roma inaugurata il 24 novembre scorso e che durerà fino al prossimo 24 marzo 2024, destinata a famiglie, ragazzi, a chi è appassionato, chiunque può venire a vederla, è una mostra pop, che strizza l’occhio agli anni ’80”.

Caterina Boccato ha proseguito: “Lo raccontiamo per tutti cercando di spiegare cosa significa viaggiare nel tempo perchè noi quando guardiamo l’universo con i telescopi vediamo una luce degli astri che è molto lontana da noi e che ha viaggiato nel tempo, e questa luce ha impiegato un bel po’ di tempo per arrivare da noi. Questo vale anche per il sole, se in questo momento la tempesta solare e geomagnetica dovesse aver aumentato la sua importanza noi ce ne accorgeremmo solo fra otto minuti, non prima”.

