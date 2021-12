Doppiatrice Anna di Frozen è morta/ Sayaka Kanda precipitata da 14° piano di un hotel

Dramma in Giappone: addio a Sayaka Kanda. La 35enne, attrice e cantante, nota per aver doppiato Anna di Frozen, è morta sabato pomeriggio dopo essere caduta dal quattordicesimo piano di un hotel di Sapporo. La dinamica della morte è tutt’altro che chiara e i fan chiedono la verità sulla fine dell’amata artista.

Secondo quanto riportato dai media locali, Sayaka Kanda era attesa a un evento del musical My Fair Lady al Sapporo Cultural Arts Theatre ma non è mai arrivata. La giovane è stata rinvenuta senza vita nei pressi dell’hotel: la polizia locale sta indagando sulla dinamica del fatto. La pista principale è quella del suicidio, ma non sono state escluse altre ipotesi.

ADDIO A SAYAKA KANDA

Figlia dell’attore Masaki Kanda e della cantante Seiko Matsuda, Sayaka Kanda era un’artista molto amata in Giappone, una notorietà legata anche e soprattutto al doppiaggio di Anna di Frozen, uno dei film d’animazione più amati dai più piccoli. Mitsuhisa Kamachi, CEO di Robe Co. Ltd., ha scritto in una nota: «Siamo molto dispiaciuti di confermare questa notizia ai fan che ci hanno supportato e alle persone che si sono prese cura di noi. La situazione è incredibile e inaccettabile». Celebre anche per aver doppiato Yuna nel franchise di Sword Art Online, Sayaka Kanda recentemente ha doppiato i protagonisti di Idoly Pride e Star Blazers. Ricordiamo inoltre la sua partecipazione nella miniserie 3D Kanojo Real Girl.

