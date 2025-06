Doppio Gioco 2 si farà? Alessandra Mastronardi rompe il silenzio: "Non hanno ancora deciso", cosa si sa e perché merita una seconda stagione

La fiction di Canale5 ha regalato un finale di stagione ricco di colpi di scena e verità spiazzanti ma non tutti i misteri sono stati risolti e per questo i telespettatori si chiedono se Doppio Gioco 2 si farà. Al momento, tuttavia, non c’è nessuna informazione in merito, non ci sono state dichiarazioni nè da parte di Mediaset nè da parte della casa di produzione Fabula Pictures. Tuttavia nelle scorse ore ha rotto il silenzio l’attrice protagonista della fiction Alessandra Mastronardi raggiunta dai microfoni di SuperGuidaTv.

L’attrice che dà il volto a Daria Girardi non ha rivelato se Doppio Gioco 2 si farà o meno ma ha ammesso che gli ascolti, considerando il periodo sono stati più che positivi. “Non so se ci sarà, ancora non se ne è parlato. Penso che ancora debbano decidere le sorti.” ha ammesso Alessandra Mastronardi raggiunta dai giornalisti al Taormina Film Festival. Subito però ha aggiunto che tiene moltissimo a questo progetto e che dunque in un ipotetica seconda stagione ci sarebbe e che gli ascolti sono stati buoni se si considera che sta andando in onda a fine stagione televisiva e soprattutto sui social e da parte della critica hanno ottenuto moltissimi complimenti ed elogi e quasi nessuna critica, segno che il prodotto è ben fatto.

Doppio Gioco si farà? Cosa sappiamo sulla seconda stagione: ascolti, critiche e cosa ha funzionato

Al momento anche le dichiarazioni di Alessandra Mastronardi non chiariscono se Doppio Gioco 2 si farà o meno ed al momento non sappiamo quale sarà il futuro della fiction anche se diversi elementi fanno ipotizzare la realizzazione di una seconda stagione. Innanzitutto gli ascolti di Doppio Gioco sono stati più che buoni, con una media di 12,13% di share e 2.269.000 spettatori. È vero che gli ascolti sono stati in calo puntata dopo puntata ma è anche vero che gran parte della colpa è del periodo che si è scelto per la messa in onda, a ridosso dell’estate quasi a voler far credere che la serie era una sorta di scarto. Inoltre la fiction non ha avuto un adeguata pubblicità.

E invece Doppio Gioco avrebbe meritato ben altro esito perché ha ottenuto solo giudizi positivi sia da siti e giornali che sui social. È stata apprezzata soprattutto la trama piena di colpi di scena e suspence, un spy story tutta italiana che però strizza l’occhio alle grande produzioni internazionali. Anche il cast di ottimo livello con i bravissimi Alessandra Mastronardi e Max Tortora perfettamente calati nel loro ruolo. E poi infine in palinsesto della rete ammiraglia Mediaset saturo di reality e soap turche forse si potrebbe cercare di investire anche su altro. E per tutti questi motivi la fiction di Canale5 merita una seconda possibilità e che Doppio Gioco 2 si farà