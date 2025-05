Doppio gioco, anticipazioni sulla nuova fiction di Canale 5 con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

La prima serata di Canale 5 si tinge di “giallo” con il debutto della nuova fiction crime Doppio gioco, un thriller che promette di tenere tutti i telespettatori con il fiato sospeso, tra colpi di scena continui. La nuova fiction andrà in onda a partire da domani, martedì 27 maggio 2025, in prima serata su Canale 5 a partire dalle ore 21,35 circa e vede protagonista Alessandra Mastronardi, al ritorno nella serialità targata Mediaset con un prodotto nuovo di zecca.

L’attrice interpreta il personaggio di Daria Giraldi, protagonista della fiction, una ragazza rimasta orfana e dotata di un’abilità non indifferente: riesce infatti a “leggere” le persone, interpretandone comportamenti e pensieri, un talento ereditato dal papà e che ha acquisito nel corso del tempo grazie al gioco del poker. Proprio questa dote innata le sarà utilissima quando i Servizi Segreti le affideranno un compito importante: una missione sotto copertura con l’obiettivo di rintracciare Gemini, interpretato da Max Tortora, esponente della criminalità internazionale.

Doppio gioco: quante puntate sono, quando inizia e come vederlo in streaming

Doppio gioco si presenta dunque come un concentrato di mistero e crime, un thriller anche psicologico che metterà a dura prova la protagonista Daria e che riserverà al pubblico innumerevoli colpi di scena. La data d’inizio è dunque fissata per domani, martedì 27 maggio 2025, su Canale 5: saranno in totale 4 puntate in prima serata, dunque la fiction dovrebbe andare in onda sino a martedì 17 giugno 2025, salvo eventuali modifiche in palinsesto.

Per quanto riguarda la visione di Doppio gioco, in televisione è disponibile al tasto 5 del telecomando, mentre per chi desidera seguirla in modalità streaming è possibile farlo accedendo a Mediaset Infinity; sulla piattaforma, inoltre, le puntate rimarranno disponibili in catalogo anche dopo la messa in onda televisiva e saranno sempre consultabili.

