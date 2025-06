La seconda puntata bissa il successo del primo appuntamento e ovviamente è già corsa verso le anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata prevista per il 10 giugno 2025, come sempre su Canale 5. Alessandra Mastronardi è Daria, una giocatrice di poker che improvvisamente si ritrova nel bel mezzo di un intreccio intriso di mistero e ambiguità. La sua vita è in pericolo, suo fratello Davide non intende osservare senza intervenire e, nel frattempo, ad avere il piede in due scarpe potrebbe essere proprio Ettore.

Anticipazioni Doppio Gioco, seconda puntata 3 giugno 2025/ Daria rischia la vita incontrando Gemini?

Le anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata – 10 giugno 2025 – partono dai dubbi di Davide in riferimento alla condotta di sua sorella. Daria, infatti, ha tentato fino ad ora di non coinvolgerlo del tutto nel merito delle sue indagini personali su Gemini. Il ragazzo ha chiaramente fiutato il pericolo e ora vuole sapere a tutti i costi cosa si cela dietro i comportamenti di sua sorella e qual è la verità del loro rapporto. Prima che la protagonista possa però rivelare al fratello la verità, un nuovo colpo di scena cambia i propositi.

Doppio Gioco, anticipazioni prossima puntata 3 giugno 2025/ Daria incontra Gemini!

L’omicidio di Monti alimenta il mistero… Anticipazioni Doppio Gioco, prossima puntata 10 giugno 2025

Monti è stato assassinato; un omicidio inatteso e che chiaramente scuote l’emotività della protagonista. Daria non si capacita e ancora una volta ovviamente i riflettori finiscono sul possibile coinvolgimento di Gemini. Dopo lo scabroso evento in hotel, ancora si macchia di sangue la strada della protagonista che ora, più che mai, non intende mollare di un centimetro.

Le anticipazioni Doppio Gioco – per la prossima puntata in onda il 10 giugno 2025 – proseguono con i dubbi di Daria che ormai si affollano come piccioni foraggiati. Non solo l’eventuale complicità di Gemini nel delitto di Monti ma anche l’interesse sempre più insistente di Ettore nei suoi confronti. Lei sente di provare qualcosa ma inizia a meditare sui reali interessi dell’uomo. Il suo ruolo nei Servizi Segreti potrebbe infatti essere la reale matrice della vicinanza a dispetto di quelli che potrebbero essere i prospetti sentimentali.

In vista della prossima puntata, le anticipazioni Doppio Gioco alzano l’asticella delle aspettative; appuntamento al 10 giugno 2025 – in prima serata su Canale 5 – per scoprire i nuovi risvolti della trama. Il terzo episodio sarà disponibile come sempre anche in diretta streaming e successivamente on demand attraverso la piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.