Una svolta spiazzante per Daria… Anticipazioni Doppio Gioco, prossima puntata 3 giugno 2025

Proprio in questi minuti fa il suo esordio su Canale 5 una nuova storia densa di emozioni, colpi di scena e momenti di pura tensione; grande curiosità per le avventure che vedono protagonista Alessandra Mastronardi – alias Daria – come dimostrato dalla ricerca già in voga di anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata. Il secondo episodio della nuova fiction di Canale 5 è previsto per il prossimo 3 giugno 2025; nuovi scenari che valgono ancora da antipasto per le fasi cruciali della trama pronta ad incollare al teleschermo milioni di appassionati.

Le anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata – in onda il 3 giugno 2025, su Canale 5 – partono da un rivolto non da poco per i piani della protagonista. Tra gli obiettivi principali, Daria aveva fissato il proposito di trovare Gemini e realizzare un incontro che considerava necessario. Ciò avviene, ma le sensazioni sono contraddittorie; non è la prima volta che osserva quel volto, così familiare e simile a qualcosa di celato tra i suoi ricordi.

Anticipazioni Doppio Gioco, prossima puntata 3 giugno 2025: Daria vuole chiudere il cerchio…

Daria non si dà pace, perchè Gemini le risulta così familiare? Un interrogativo che sembrerà non trovare risposta, in bilico tra l’errata percezione e una verità pronta ad emergere. Nel frattempo, la protagonista deciderà di non rivelare questa sua particolare sensazione al fine di capire, passo passo, se c’è un mistero da svelare.

Le anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata – in onda il 3 giugno 2025 – proseguono con i dubbi di Daria – interpretata da Alessandra Mastronardi – ancora colpita e affranta per quanto accaduto al The Rome. L’unico modo per chiudere il cerchio e tentare di capire cosa c’è alla base di quello spiacevole evento è organizzare un nuovo incontro con il criminale che ha architettato il tutto, Gemini. Questa volta però, a differenza del primo tentativo, non sarà così facile.

Doppio Gioco, dove e quando vedere la prossima puntata in tv e diretta streaming

Come già sottolineato, le anticipazioni Doppio Gioco per la prossima puntata raccontano ciò che vedremo – in prima serata su Canale 5 – il prossimo 3 giugno 2025; l’episodio sarà come sempre disponibile anche in diretta streaming grazie alla piattaforma ufficiale Mediaset Infinity.