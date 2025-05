Doppio Gioco è una storia vera? A chi si ispira il personaggio di Daria Giraldi della fiction di Canale5

Non solo soap turche, dopo la fine di Maria Corleone 2, Canale5 ha deciso di puntare su un’altra fiction made in Italy, nuova di zecca, e su un’attrice protagonista che è un volto noto per il pubblico televisivo: Alessandra Mastronardi nota per aver interpretato Eva Mancini ne I Cesaroni ed Alice Allevi ne L’Allieva. Adesso l’attrice vestirà i panni della giocatrice di poker condannata per truffa Daria Giraldi ma in molti si chiedono se Doppio Gioco è una storia vera oppure no.

La risposta alla prima domanda è un sonoro no, Doppio Gioco non è una storia vera, non si ispira a nessuna vicenda realmente accaduta, non è tratta da un singolo caso particolare. A differenza di altre fiction inoltre Doppio Gioco non è tratta neanche da un romanzo, non è un adattamento televisivo ma è frutto puramente dell’immaginazione degli autori e sceneggiatori che hanno deciso di portare sul piccolo schermo un personaggio nuovo nel vero senso del termine. La protagonista, infatti, Daria Giraldi è una giocatrice di poker professionista con un oscuro passato alle spalle che viene condannata per truffa.

Chi è Daria Giraldi di Doppio Gioco, Alessandra Mastronardi svela: “Ruolo complesso, non perfetta ma autentica”

Doppio Gioco è una storia vera? No, nel senso che non si ispira a nessuna vicenda realmente accaduta ma allo stesso reale è il mondo in cui si muove la protagonista al confine tra legalità e criminalità. Chi è Daria Giraldi di Doppio Gioco? Orfana di madre da neonata, da bambina deve fare i conti con la morte del papà, anche lui giocatore di poker che gli ha insegnato a diventare una giocatrice abilissima. Cresce con il fratello Davide (Domenico Diele) e si guadagna da vivere come giocatrice fino a quando non viene arrestata dal Maggiore Ettore Napoli (Simone Liberati) e che le propone di infiltrarsi nei Servizi Segreti per incastrare Gemini (Max Tortora) un pericoloso criminale. Sul suo personaggi, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni Alessandra Mastronardi ha confessato: “Daria è il mio personaggio più complesso: non perfetta, ma autentica.” mentre sulle difficoltà ad interpretarla ha aggiunto: “Non ero una giocatrice, ma ho imparato. Contare le carte è come leggere una persona: richiede allenamento, osservazione, intuito. Daria, come me, non è perfetta, ma è presente, attenta”. Daria Giraldi riuscirà a conquistare il pubblico come, solo per citare due esempi recenti, Gerri e Maria Corleone?