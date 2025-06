Anticipazioni Doppio Gioco, finale bomba: Gemini è il papà di Daria! Perché ha finto di essere morto?

Manca sempre meno al gran finale della fiction di Canale 5, l’ultima attesissima puntata andrà in onda martedì 17 giugno 2024 e dalle anticipazioni Doppio Gioco si scopre che ci saranno dei colpi di scena spiazzanti ed insospettabili che verranno fuori verità sconvolgenti dal passato nel frattempo ci sarà un unica certezza: Gemini è il padre di Daria. Andando con ordine, nella miniserie tv con protagonisti Alessandra Mastronardi, Max Tortora e Simone Liberati la trama ruota attorno all’operazione dei Servizi Segreti di catturare Gemini, un pericoloso criminale abili giocatore di poker e per incastrarlo hanno arruolato un altrettanto abile giocatrice Daria.

Anticipazioni Doc 4 Nelle tue mani: Giulia protagonista Andrea Fanti in ombra/ Cambia tutto: spoiler bomba

Tuttavia sin dall’inizio Daria ha sempre avuto l’impressione che Gemini fosse in realtà il padre morto anni prima in un incidente stradale ma sul finire dalla scorsa puntata la verità è venuta a galla. Gemini ha rischiato di morire e Daria grazie ad un’iniezione gli ha salvato la vita a questo punto l’uomo l’ha ringraziata dicendole: “Grazie bambolina” e Daria ha capito che quell’uomo, sotto la falsa identità di Rolando Infantino, è suo padre. Il padre, infatti, da bambina la chiamava con questo vezzeggiativo. A questo punto le domande si moltiplicano: perché ha abbandonato i figli Daria e Davide? Perché Gemini ha finto di essere morto per oltre 26 anni? Dalle anticipazioni Doppio Gioco si scopre che il boss rivelerà alla figlia di non averli cercati perché l’incidente in cui in realtà non è morto è rimasto gravemente ferito ed ha perso la memoria.



Anticipazioni DOC, ultima puntata 17 giugno 2025/ Gina Walker in difficoltà, Amy pazza di Michael

Gemini ha perso la memoria davvero? Cosa sa Longardi sul suo passato? Spoiler finale di stagione di Doppio Gioco

Le anticipazioni Doppio Gioco svelano che nell’ultima puntata ci saranno dei risvolti spiazzanti e importanti nulla è come sempre e se in realtà Daria, Gemini ma persino lo stesso Ettore fossero delle pedine nelle mani dei Servizi Segreti? E mentre da una parte Gemini fugge alla legge dall’altra cercherà di costruire un rapporto con la figlia Daria ed il figlio Davide, anche quest’ultimo infatti, riconoscerà nel boss internazionale il padre. Perché Gemini si è finto morto ed ha abbandonato i figli Daria e Davide?

Come finisce Doppio Gioco, anticipazioni ultima puntata 17 giugno 2025/ Gemini dirà la verità?

L’uomo rivelerà alla figlia che nell’incidente ha perso la memoria, non solo non ricordava più di essere vedovo e di avere dei figli ma neanche il suo nome. Daria crederà al padre ma è davvero così oppure la verità è completamente diversa? Le anticipazioni Doppio Gioco svelano che nell’ultima puntata il Capo dei Servizi Segreti Longardi conosce molto bene Gemini e farà delle rivelazioni scottanti sul suo conto. Insomma, nulla è come sembra nella fiction di Canale5 e per scoprirlo non resta che guardare l’ultima puntata in onda martedì prossimo.