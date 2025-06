Anticipazioni Doppio Gioco puntata finale: chi è davvero Gemini, e cosa si nasconde nel suo passato? Parla Max Tortora: "Disorienterà"

Anticipazioni Doppio Gioco, chi è davvero Gemini: un narcotrafficante o un infiltrato dei Servizi Segreti?

Mancano poche ore al gran finale di stagione di Doppio Gioco e finalmente la verità verrà a galla ed anche se non tutto avrà una risposta ed alcuni nodi rimarranno da sciogliere si scoprirà chi è davvero Gemini e cosa si nasconde nel suo passato. Dalle anticipazioni Doppio Gioco sulla puntata finale in onda questa sera, martedì 17 giugno 2025, si scopre che Daria (Alessandra Mastronardi) vorrà tagliare definitivamente i ponti con il padre, che sin da quando era una bambina le ha sempre mentito. Facendo un passo indietro, Daria è un’abile giocatrice di poker assoldata dai Servizi Segreti per incastrare Gemini, un pericoloso narcotrafficante anche lui abile nel gioco d’azzardo.

Sin da subito, però, Daria ha sempre avuto l’impressione che quell’uomo fosse suo padre, morto anni prima in un incidente e nel corso delle puntate ne ha avuto la conferma. A questo punto gli interrogativi si sono moltiplicati: chi è davvero Gemini? E perché ha finto di essere morto? L’uomo ha rivelato alla figlia di non aver cercato lei ed il fratello Davide dopo l’incidente perché aveva perso la memoria. In seguito ha cambiato versione rivelandole che in realtà non è un criminale ma un collaboratore che anni prima si era infiltrato nei Servizi Segreti per incastrare dei criminali ma era stato incastrato. Insomma qual è la verità? Dalle anticipazioni Doppio Gioco si scopre che ben presto verranno a galle altre clamorose verità e fino alla fine i telespettatori rimarranno con il fiato sospeso.

Doppio Gioco, Max Tortora anticipa: “Gemini fino alla fine disorienta”

Chi è davvero Gemini in Doppio Gioco e cosa si nasconde nel suo passato? A questa domanda ha provato a dare una risposta l’attore che lo impersona Max Tortora in un’intervista rilasciata su Telepiù: “La cosa bella è che lui, nel momento in cui segue un registro, immediatamente va su un altro e ti disorienta. Però alla fine è simpatico.” E subito ha aggiunto che utilizza molto bene le sue conoscenze nel gioco, è un uomo che sa bluffare e sa leggere le altre persone e soprattutto ha concluso rivelando: “È un personaggio molto intrigante e spiazzante, quando sembra buono diventa un cinico uomo d’affari e poi ancora si trasforma in un padre affettuoso.” Insomma per scoprire chi è davvero Gemini e qual è il mistero che si nasconde nel suo passato, non resta che seguire l’ultima puntata di Doppio Gioco in onda questa sera, su Canale5 a partire dalle 21.30 circa.