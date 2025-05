Stasera, martedì 27 maggio, andrà in onda la prima puntata della nuova fiction di Canale5 dal titolo Doppio Gioco con protagonisti Alessandra Mastronardi e Max Tortora. La trama? Daria è una donna capace di leggere le persone dopo aver seguito le numerose partite di poker del padre. I Servizi Segreti l’adocchiano e le propongono una collaborazione sotto copertura al fine di sgominare i vertici di una criminalità internazionale.

Perché Alessandra Mastronardi non sarà ne I Cesaroni 7?/ È stata lei a svelare l’amara verità

Ma dove è stata girata Doppio Gioco, quali sono le location di questa nuova fiction? Principalmente è ambientata a Roma, la capitale, in special modo nel centro urbano, che fa da sfondo a diverse scene, soprattutto le più rocambolesche. Il regista ha anche scelto il litorale di Ostia e l’aeroporto di Fiumicino, che è un luogo chiave della storia messa in piedi dagli sceneggiatori, dato che si parla di spostamenti e fughe di alcuni protagonisti, è una fiction piena di azione ed anche l’ ambientazione ha un ruolo chiave.

Alessandra Mastronardi: “Il successo? Un’arma a doppio taglio”/ Ha ricevuto fregature dai colleghi

Location Doppio Gioco: dove è stata girata la fiction con Alessandra Mastronardi e Max Tortora

Quindi dove è stata girata la fiction Doppio Gioco? In partenza stasera su Canale5 non solo la maggior parte delle scene vedono come sfondo la splendida città di Roma, oltre al litorale di Ostia, ma alcuni set sono stati predisposti a Frascati, a Grottaferrata e tra i Castelli Romani. Ambientazioni suggestive che i residenti riconosceranno subito.

La storia con Alessandra Mastronardi e Max Tortora, però, sviluppata in quattro puntate, sarà ambientata anche nel bellissimo Piemonte e per la precisione a Torino. Canale5 avrà modo di rifiatare con gli ascolti ottenuti dalla fiction oppure si ritroverà ad avere per le mani l’ennesimo flop? Intanto le anticipazioni sulla prima puntata sono presenti e parlano già di diversi colpi di scena in grado di tenere gli spettatori con gli occhi incollati al piccolo schermo.

Alessandra Mastronardi ha un nuovo compagno?/ Voci sul ritorno di fiamma con un ex...