Doppio ricatto, doppio inganno/ Su Rai 2 il film con Jen Lilley (14 giugno 2019)

Doppio ricatto, doppio inganno va in onda nel pomeriggio di oggi, 14 giugno 2019, sulla seconda rete nazionale, Rai 2. Il pubblico ama il cinema prodotto per la televisione e questo film ha tutte le caratteristiche (già nella sua proiezione televisiva in prima visione fu accolto con un ottimo share) per piacere al pubblico. Una storia psicologicamente ben condotta, la sceneggiatura ha il potere di soffermarsi sui dettagli introspettivi dei personaggi, la trama si dipana lentamente sino all’epilogo finale. Onore e merito al regista Nadeem Soumah, esperto direttore e cineasta del film voluto e prodotto per la televisione. Lo ricordiamo a proposito di altre pellicole che, forse, qualcuno di voi ricorda per i frequenti passaggi televisivi come ‘Il gioco dell’illusione (Deadly Delusion)’ nel 2017 o il mai tradotto in lingua italiana ‘Statute of Limitations’, mentre una pellicola del passato recente, ‘Ricatto ad alta quota’, con Dina Meyer, attrice tipica per questo genere di pellicole, nel 2016 fu trasmesso anche nei nostri circuiti del ‘cinema da salotto’.

Nel cast il ruolo della protagonista femminile fu affidato alla bella attrice e cantante americana Jen Lilley, una veterana, per quanto ancora molto giovane, del film per la televisione o nel cinema, come nel caso di ‘The Artist ‘ stupenda pellicola che riprende il tema del cinema muto in bianco e nero nella quale ha interpretato una piccola parte al fianco di John Goodman.

Gli amanti del genere Tv forse la ricorderanno per le serie televisive ‘General Hospital’, ‘Greys’ anatomy’, ‘Hannah Montana’ e molte altre, serie nelle quali ha partecipato ad alcuni o singoli episodi. Ruolo maschile in ‘Doppio ricatto, doppio inganno’ affidato a Peter Douglas, figlio di Kirk, il grande attore hollywoodiano, che diventò padre di Peter durante le sue seconde nozze con la produttrice americana Anne Buydens. Peter Douglas ha lasciato poche impronte nel cinema che conta ma lo troviamo in una piccola parte, era giovanissimo, assieme al padre in ‘Countdown dimensione zero (The Final Countdown)’ mentre recentemente fu uno dei protagonisti nell’acclamata serie ‘The Vickings’.

Doppio ricatto, doppio inganno, la trama del film

Intrecci sentimentali e tensioni, questo è il succo di ‘Doppio ricatto, doppio inganno’. Jessica è una tigre, inteso come madre divorziata dal marito, arrembante avvocato, il quale non le concede l’affido del figlio. La loro battaglia legale non ha limiti, ovviamente il lavoro del marito lo agevola ma Jessica non cede al potere dell’avvocato ex coniuge. Tutto si complica quando Jessica, ad una cena aziendale, cade nelle seduzioni di un dirigente d’impresa, ricco e facoltoso, affascinante ma serpente dentro, che la ricatterà con un sex tape che la riguarda. Il ricatto è crudele e il riscatto per non vedere pubblicata in rete quella clip imbarazzante è altissimo. Jessica ha una sorella gemella che l’aiuterà a dipanare una matassa complicata fatta di intrighi, ricatti aziendali e personali, un’America ricca ma decadente nei valori umani.



