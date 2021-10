Dora e la città perduta/ Su Italia 1 il film con Isabela Moner dalla celebre serie tv

Cast del film “Dora e la città perduta”

Questa sera, sabato 16 ottobre, su Italia 1 alle ore 21:20 in prima TV assoluta va in onda il film intitolato “Dora e la città perduta”. Si tratta di un film che ha debuttato nelle sale cinematografiche nell’anno 2019. Il regista di questo film è James Bobin mentre la sceneggiatura è stata curata da Nicholas Stoller e Matthew Robinson. All’interno del cast del film ci sono numerosi volti noti come Isabel Moner, Eugenio Derbez, Michael Pena, Madelyn Miranda, Temuera Morrison, Eva Longoria e Adriana Barraza. I produttori del film sono stati Eugenio Derbez e Kristin Burr mentre le musiche sono state realizzate da John Debney e Germaine Franco.

Dora e la città perduta, la trama del film

Dora Marquez è una giovane esploratrice che trascorre le sue giornate all’interno della giungla peruviana. Dora è molto felice di essere sempre all’aria aperta, di giocare e di scoprire nuove cose. Non a caso, Dora è stata cresciuta così dai suoi due genitori, Cole ed Elena, visto che anche loro erano esploratori. Inoltre, nelle sue avventure, Dora ha sempre al proprio fianco un simpatico e grazioso alleato, la scimmia Boots.

Non manca poi, suo cugino Diego, che ha il sogno di esplorare zone fantastiche proprio come Dora. Ha anche due amici immaginari, chiamati Zainetto e Mappa. Improvvisamente, i genitori di Diego partono per Los Angeles, mentre i genitori di Dora decidono di rimanere nella foresta per trovare la magica città perduta di Inca Parapata. Dopo circa 10 anni, i genitori di Dora, che nel frattempo è cresciuta nella giungla, riescono a decifrare la posizione della magica città. Per ragioni di sicurezza, Dora viene mandata a Los Angeles per stare insieme al cugino Diego. Tuttavia, mentre i due ragazzi sono a una gita in un museo, dei mercenari li rapiscono e li trasportano con forza in Perù.

Nel paese sudamericano, i ragazzi riescono a scappare grazie all’aiuto di un certo Alejandro Gutierrez che afferma di essere amico dei genitori di Dora. Inizia quindi una vera e propria avventura per i due giovani, che dovranno cercare di salvarsi nella giungla, risolvere il mistero della città perduta e aiutare i propri genitori a salvarsi dalle grinfie dei mercenari cattivi.



