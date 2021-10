Dora Lagreca, caduta dal 4° piano/ Oggi l’autopsia, un’amica: “Fidanzato era geloso”

A “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele, si è parlato della morte di Dora Lagreca, la giovane di trent’anni caduta dal quarto piano della sua abitazione a Potenza nella notte tra venerdì 8 e sabato 9 ottobre 2021. Come riferito dall’inviata Carla Lombardi, la ragazza, dopo la caduta, era senza vestiti e il compagno, Antonio Capasso, è sceso in cortile, si è messo accanto a lei e si è tolto la camicia per coprire il suo corpo. Il fidanzato è attualmente indagato per istigazione al suicidio: oggi sarà effettuata l’autopsia e questo darà la possibilità al ragazzo di nominare un perito di parte.

DORA LAGRECA CADUTA DA 4° PIANO/ Potenza, fidanzato indagato: istigazione al suicidio

I Ris, nella mattinata odierna, rientreranno nella mansarda per cercare elementi che possano chiarire l’accaduto. Agli inquirenti lui ha riferito che all’inizio avrebbe sottovalutato la presunta minaccia di suicidio da parte di Dora, poi quando l’ha presa sul serio avrebbe cercato di afferrarla, ma era già troppo tardi per trarla in salvo.

DORA LAGRECA, LA TESTIMONIANZA DI UN’AMICA: “IL FIDANZATO ANTONIO ERA POSSESSIVO”

Sulla morte di Dora Lagreca sono arrivate anche le parole delle amiche più strette della trentenne, in particolare di una testimone intervistata da “Storie Italiane”. La giovane ha asserito che Dora “andava tutti i sabati a ballare, era molto solare. Addirittura, mi aveva detto che voleva crearsi una famiglia. L’ultima volta l’ho sentita a mezzanotte e 34, poco prima della tragedia: mi ha mandato un video nel quale ballava”.

E, ancora: “Lei in passato mi ha parlato del rapporto col suo ragazzo. So che aveva un carattere scontroso, come lei, e che litigavano pesantemente. Da come raccontava Dora, Antonio era molto geloso, possessivo: le controllava il telefono, non si fidava di lei. Lui diceva sempre che sarebbe cambiato sotto quest’aspetto, ma in realtà non si è mai fidato. Devo però anche dire che lei non mi ha mai detto che lui la picchiasse o cose simili”.

