Dora Moroni, chi è ex moglie di Christian cantante morto oggi ad 82 anni: dal terribile incidente con Corrado alla fine del matrimonio e accuse tradimento
Chi è Dora Moroni, l’ex moglie di Christian morto oggi a 82 anni: dal successo al gravissimo incidente che le cambiò la vita
All’età di 82 anni è morto Christian, cantante celebre soprattutto negli anni ’70 e ’80 grazie ai successi di Cara e Daniela. Classe 1943 era nato a Palermo, il nome completo è Cristiano Gaetano Rossi e se la sua carriera è stata costellata da successi e periodi bui, anche la sua vita privata è stata parecchio travagliata e difficile. L’ex moglie di Christian è Dora Moroni, volto noto negli anni ’70 e ’80 che a causa di un gravissimo incidente ha visto la sua vita stravolta. Il matrimonio tra Christian e Dora, infatti, fu turbolento e travagliato ma costellato dalla gioia dell’arrivo del figlio Alfredo da sempre legame indissolubile della coppia.
Chi è Dora, l’ex moglie di Christian? Classe 1954 (ha dunque 71 anni) giovanissima approda in tv come valletta a Domenica In, condotta da Corrado, nel 1976. Nel 1978 Dora Moroni è rimasta vittima di un terribile incidente, mentre si trovava in auto con Corrado alla fine di uno spettacolo c’è stato un terribile scontro con un’altra vettura. Dora è stata sbalzata fuori dal finestrino è trasportata in ospedale è rimasta in come per oltre sei settimane affrontando svariati interventi chirurgi ed una lunga degenza. Solo a metà degli anni ’80, non ancora del tutto in forma, è ritornata in tv ed in quel periodo ha conosciuto Christian.