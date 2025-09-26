Dora Moroni, chi è ex moglie di Christian cantante morto oggi ad 82 anni: dal terribile incidente con Corrado alla fine del matrimonio e accuse tradimento

Chi è Dora Moroni, l'ex moglie di Christian morto oggi a 82 anni: dal successo al gravissimo incidente che le cambiò la vita

All’età di 82 anni è morto Christian, cantante celebre soprattutto negli anni ’70 e ’80 grazie ai successi di Cara e Daniela. Classe 1943 era nato a Palermo, il nome completo è Cristiano Gaetano Rossi e se la sua carriera è stata costellata da successi e periodi bui, anche la sua vita privata è stata parecchio travagliata e difficile. L’ex moglie di Christian è Dora Moroni, volto noto negli anni ’70 e ’80 che a causa di un gravissimo incidente ha visto la sua vita stravolta. Il matrimonio tra Christian e Dora, infatti, fu turbolento e travagliato ma costellato dalla gioia dell’arrivo del figlio Alfredo da sempre legame indissolubile della coppia.

Chi è Dora, l’ex moglie di Christian? Classe 1954 (ha dunque 71 anni) giovanissima approda in tv come valletta a Domenica In, condotta da Corrado, nel 1976. Nel 1978 Dora Moroni è rimasta vittima di un terribile incidente, mentre si trovava in auto con Corrado alla fine di uno spettacolo c’è stato un terribile scontro con un’altra vettura. Dora è stata sbalzata fuori dal finestrino è trasportata in ospedale è rimasta in come per oltre sei settimane affrontando svariati interventi chirurgi ed una lunga degenza. Solo a metà degli anni ’80, non ancora del tutto in forma, è ritornata in tv ed in quel periodo ha conosciuto Christian.



Christian e il rapporto con l’ex moglie Dora Moroni: fine del matrimonio e accuse di tradimento.

Dora Moroni è l’ex moglie di Christian. I due si sono conosciuti durante un’ospitata comune nel 1985 ed è scattato il colpo di fulmine, l’anno successivo si sono sposati e nel 1987 è nato il loro primo e unico figlio Alfredo. Nel 2007, tuttavia, si separano dando vita ad uno scambio reciproco di accuse, la soubrette accusa l’ex marito di averla tradita varie volte mentre il cantante nega tutto. In anni successivi Christian rivelerà: “Hanno cercato di distruggermi ed io ho sofferto tanto soprattutto per mio figlio che doveva sopportare queste dicerie.” Negli ultimi anni, tuttavia, tra i due era tornato il sereno. Dopo un delicato intervento al cuore, il cantante aveva raccontato che era stata proprio lei a stargli accanto nei momenti più difficili: “Quando sono giù di morale, è lei la prima che chiamo” ha confidato Christian in una delle sue ultime interviste.