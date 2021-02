Dora Moroni e Christian si sposano di nuovo/ Dalla D’Urso la prova dell’abito del matrimonio…

Assomiglia sempre di più ad una favola quella di Dora Moroni e Christian: la loro unione, ufficializzata con un matrimonio nel lontano 1986, dopo diversi anni d’amore sembrava definitivamente archiviata. La loro separazione era datata infatti 1997 e, nonostante la gioia condivisa per la nascita del nipotino, la pargoletta del loro figlio Alfredo, i due sembravano aver imboccato oramai strade separate. Così non è stato: il loro amore è tornato a galla più forte di prima, al punto che un paio di settimane fa Dora Moroni e il suo Christian hanno annunciato a Domenica Live, ospiti di Barbara D’Urso, di essere tornati insieme e di essere talmente innamorati da essere decisi a sposarsi di nuovo. Il giusto epilogo rispetto a quanto andato in scena alcuni anni fa sempre dalla D’Urso, quando Christian regalò alla moglie un anello: “Non ti cambierei mai, perché mi hai regalato le cose importanti della mia vita”.

Dora Moroni e Christian si sposano di nuovo

Adesso Dora Moroni e Christian hanno deciso di mettere la classica ciliegina sulla torta: per suggellare la loro ritrovata intesa, i due cantanti hanno pensato bene di rinnovare il loro sodalizio e di sposarsi di nuovo. Come raccontato da Barbara D’Urso nel fornire le anticipazioni di Domenica Live, a tal proposito i due non stanno lasciando niente al caso in quanto a preparativi ed è stata la stessa conduttrice ad annunciare: “Abbiamo mandato Dora a fare le prove dell’abito da sposa”. Che genere di look avrà scelto per il (secondo) giorno più importante della propria vita? Lo scopriremo nella punta di Domenica Live in onda oggi pomeriggio su Canale 5: per l’occasione sia Dora Moroni che il suo Christian saranno ospiti in studio. Come commenteranno il loro percorso d’avvicinamento alle seconde nozze?



