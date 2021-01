Dora Moroni/ L’incidente in auto con Corrado e la rinascita con Christian

Tanti ospiti questa sera nella nuova puntata di Domenica Live, fra cui Dora Moroni. Cantante e valletta nota al grande pubblico soprattutto negli anni ’70 e ’80, deve la sua fortuna al suo talento nonché alla conoscenza del grande Corrado, avvenuto nel 1974 durante la partecipazione alla trasmissione musicale “Rally canoro”. L’anno seguente, nel 1975, Dora Moroni posa per un servizio fotografico in Spagna, ma nel 1976 arriva la chiamata proprio di Corrado, che le chiede di affiancarlo nella conduzione della stagione di un inedito programma, Domenica In.

Uno show che fu un successo senza precedenti, con punte di ben 18 milioni di telespettatori, grazie anche alla partecipazione proprio della Moroni, che porta sul piccolo schermo per la prima volta in Italia il ruolo della “valletta parlante”: Dora, infatti, presenterà, canterà, ballerà e reciterà, facendo da apripista alle varie Lorella Cuccarini, Ether Parisi e via discorrendo. Ormai conosciuta in tutta Italia, Dora Moroni inizia la carriera come attrice di fotoromanzi e in uno sceneggiato televisivo.

DORA MORONI E IL TRAGICO INCIDENTE DEL 1978

Nel contempo Dora Moroni approfondisce il suo sogno di diventare una cantante a tutti gli effetti e nel 1977 pubblica il suo secondo 45 giri dal titolo “Soli”, partecipando poi l’anno successivo al Festival di Sanremo con il brano scritto da Donatella Rettore dal titolo “Ora”. Purtroppo il 1978 lo si ricorda soprattutto per il tragico incidente subito da Dora Moroni, al rientro a Roma in auto dopo uno spettacolo con Corrado: il presentatore perse il controllo della propria Lancia Gamma e Dora venne sbalzata fuori dall’auto (non vi era ancora l’obbligo della cintura), rimanendo in coma per ben sei settimane. Affronterà poi una lunga e difficoltosa convalescenza al termine della quale la cantante porterà i segni evidenti dell’incidente, a cominciare dal linguaggio compromesso, con l’impossibilità di continuare la sua carriera. Oggi sarà ospite di Domenica Live assieme al marito Christian: la coppia è tornata insieme dopo il matrimonio e il successivo divorzio.



