Dora Moroni vende casa per debiti/ Condannata a risarcire 35mila euro all’ospedale…

Dora Moroni è ospite di Live Non è la D’Urso per raccontare la necessità di vendere casa per i debiti. La donna aveva fatto causa al medico e alla clinica dove si era sottoposta per un intervento all’occhio. Alla fine però è stata lei ad essere condannata e dunque obbligata a pagare 35mila euro. Sottolinea: “Sono brutte tante cose, sono mortificata. Devo pagare tutto, come faccio? Devo vendere la casa. Ci sono tanti ricordi. Non c’è una soluzione. Mi hanno aiutato tanto”. La donna parla con emozione e qualche stop dopo un bruttissimo incidente stradale. Parla poi dell’intervento all’occhio: “Volevo fare l’occhio uguale all’altro, visto che era cieco ma era spostato in esterno. Quindi volevo sistemarlo come l’altro, si trattava di una tecnica diversa. Mi hanno detto che un dottore poteva farlo in maniera molto semplice”.

Dora Moroni vende casa per i debiti, quel terribile incidente e la causa

Una causa ha messo ko Dora Moroni che costretta a pagare un lauto risarcimento dovrà vendere la casa dove vive. Così da Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso lancia un appello per vedere se qualcuno è disponibile a darle una mano. Per la donna il futuro appare nebuloso, dopo un intervento che ha peggiorato la sua condizione a un occhio. Il tribunale però non ha dato ragione alla donna, costretta a far tornare indietro una cifra vicinissima ai settemila euro. Spiega: “La casa me l’ha lasciata mia madre. Io non sono in grado di tornare a lavorare, non riesco nemmeno a parlare”. Viene lanciato un appello per dare una mano a Dora che sembra veramente molto colpita e con la voglia di riprendersi la sua vita.



