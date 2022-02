Dori Ghezzi, chi è l’amica di Mia Martini/ “Mi manca la sua fragorosa risata”

Essere amiche tra colleghe senza alcuna invidia reciproca non è poi così impossibile. E anche i personaggi famosi dimostrano come questo a volte può capitare. Gli esempi non mancano anche nel passato, basti pensare a Dori Ghezzi e Mia Martini, talmente legate da costruire un rapporto che coinvolgesse anche i rispettivi compagni, Fabrizio De Andrè e Ivano Fossati. Anche ora che sono trascorsi tanti anni dalla scomparsa dell’interprete di “Almeno tu nell’universo” la cantante continua a sentirne la mancanza.

Tutto è nato tra loro in maniera naturale, in seguito a un incontro avvenuto per caso negli anni ’60: “Mimì bazzicava gli studi Durium, la mia prima casa discografica – ha raccontato Dori -. La vidi un giorno lì al pianoforte e mi colpiì subito. Io chiesi chi fosse e mi risposero: ‘Mim’ Bertè'”.

Dori Ghezzi e Mia Martini: la nascita di un’amicizia

Non ci sono però grandi dubbi nell’indicare quale sia stato il momento in cui entrambe hanno capito di essere legate. È stato il Festival di Sanremo 1989, l’occasione del riscatto per Mimì dopo un lungo periodo di silenzio: “Quello è stato l’incontro che ci ha fatto diventare amiche – ha raccontato in un’intervista -. Ce ne sono stati altri avvenuti prima di allora, ma molto “furtivi”, io la ricordo addirittura agli inizi quando incominciò a incidere per la Durium (1966 n.d.r.) che è stata la mia prima etichetta discografica. L’ho incontrata per la prima volta in uno studio. Un ufficio dove c’erano un pianoforte e lei, che era seduta intenta a suonare e a cantare. Era una ragazzina appena diciannovenne”.

Impossibile non ricordare i loro incontri a quattro: “Più che in Sardegna ci vedevamo con frequenza nella nostra casa di Milano. Conservo dei bellissimi ricordi di quei momenti trascorsi insieme, come quando Fabrizio, Ivano (Fossati, n.d.r.) ed io, siamo andati a farle visita nello studio di registrazione, all’epoca dell’incisione dei brani di quello che poi è stato il suo ultimo capolavoro: ‘La musica che mi gira intorno’. In quell’occasione, Mimì non si aspettava che insieme a noi ci fosse anche Ivano, non glielo avevamo detto perché volevamo farle una sorpresa, dal momento che non si vedevano da molti anni.Ciò che mi amareggia di più è che, se è vero che gli italiani hanno perso una grande voce, io ho perso una grande amica. Mi manca molto Mimì, mi manca la sua fragorosa risata”.



