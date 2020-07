Dori Ghezzi/ “Ecco come ci incontrammo io e Fabrizio De Andrè grazie a Mina”

Dori Ghezzi è diventata l’erede e l’archivio storico di Fabrizio De Andrè. Merito della loro storia d’amore intensa e della sua capacità di ricordare ogni più piccolo particolare. Un ruolo che spesso però l’ha fatta sentire inadeguata, da cui spesso avrebbe voluto fuggire. “Sarebbe stato sorpreso dal culto che gli si tributa oggi”, ha detto tempo fa al sito A Margine, “da come pare che le sue canzoni vadano bene a tutti. Mentre lui spesso cercava di non andare bene, di provocare. Anche di persona”. Faber per Dori era spigoloso e amabile allo stesso tempo. Per questo, nonostante il suo caratteraccio, riusciva a rendersi adorabile agli occhi di tutti. “I suoi modi aggressivi li scatenava con persone che considerava all’altezza di controbattere”, ha detto la Ghezzi, “era quasi un privilegio. Se lui provocava, era interessato. Se l’interlocutore si offendeva o non sapeva difendersi, mollava il colpo”. Il suo incontro con De Andrè invece risale al periodo in cui era Dori ad essere più popolare dei due, anche appetibile agli occhi delle case discografiche. “Io e Fabrizio ci incrociammo due o tre volte”, ha rivelato, “era chiaro che non ci eravamo indifferenti, ma non accadde nulla nemmeno una sera che, aizzato da Mina, mi fece un complimento molto galante. Poi finalmente ci incrociammo in una sala di registrazione. E mi chiese il numero di telefono”.

Dori Ghezzi, ecco cosa ha perdonato a Fabrizio De Andrè

Dori Ghezzi ha sempre perdonato tutto di Fabrizio De Andrè, anche se stargli vicino era più facile di quanto si potesse pensare. Gli perdonava la tendenza del cantautore a farsi del male, specialmente quando si ritrovava a bere un po’ troppo. “Aveva momenti di rabbia non controllata perchè non era più lui”, ha detto tempo fa al sito A Margine, “dopo vari tentativi di smettere, ricevette la spinta decisiva dal padre, che glielo chiese dal letto di morte. A volte vorrei che gli avesse anche chiesto di smettere di fumare, perchè anche quello gli ha fatto molto male“. Oggi, sabato 25 luglio 2020, Rai 1 trasmetterà nella sua prima serata la replica di Una storia da cantare, in omaggio a Fabrizio De Andrè. Sarà la sua musica a parlare, mentre il lato umano e artistico è sempre stato un vessillo portato in alto da Dori. Insieme hanno vissuto il dramma del sequestro, quattro mesi da incubo che però non ha cambiato il loro rapporto. “Se reggi quattro mesi in un simile abisso personale con qualcuno, non c’è dubbio che c’è qualcosa di forte che vi unisce”, ha evidenziato. Nonostante il dramma, la Ghezzi non è tormentata da quel periodo. Non le ritorna così tanto spesso in mente, anche perchè subito dopo il rilascio, entrambi hanno ripreso le redini della loro vita.



