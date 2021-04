DORI GHEZZI/ Il ricordo della storia d’amore con Fabrizio De Andrè

Dori Ghezzi sarà tra i protagonisti della puntata di Italia Sì, in onda come sempre sabato sulla Rai: la cantante aprirà le porte di casa sua per raccontare la storia d’amore e di musica che l’ha legata al grande Fabrizio de André, vissuta fino alla fine dell’esistenza del grande cantautore genovese. Dori Ghezzi ha compiuto nello scorso marzo 75 anni e aprirà l’album dei ricordi per raccontare quelle che sono state le avventure e i momenti più palpitanti della storia con “Faber”. Dori Ghezzi nel 2018 ha pubblicato un libro in cui ha raccontato la sua vita al fianco di De Andrè, riguardo la quale era stata sempre proverbialmente riservata, raccontando alcuni particolari come la canzone più importante della loro storia: “E’ Valzer per un amore, che già conoscevo e che Fabrizio stava riarrangiando nello stesso studio di registrazione dove lavoravo anch’io. Mi ha invitato ad ascoltarla e da lì è nato tutto. Quella canzone è stata la colonna sonora della sua nascita e del nostro amore. Lo ammiravo, ma sapevo che era sposato. Mi chiese il numero di telefono, quando mi chiamò e sentii la sua voce, mi sembrava di conoscerlo da sempre,” ha raccontato Dori a margine dell’uscita del libro.

DORI GHEZZI, IL MATRIMONIO CON DE ANDRE’ PER UNA CANZONE

Il tipo di ricordi che Dori Ghezzi racconterà nella puntata di Italia Sì riguardano anche un rapporto che l’ha vista sempre affiancare De Andrè con un senso di ammirazione mai nascosto. Il cantautore genovese ha sempre indicato in “Hotel Supramonte” la canzone scritta pensando all’amore che lo legava a Dori, che a sua volta ha sempre raccontato, nelle pur poche interviste concesse dopo la scomparsa di Faber, di essere stata sempre colpita da una canzone in particolare: “La Domenica delle salme, in Nuvole. Un testo altissimo sullo sfascio dell’Italia. Ci vedi quello che è successo dopo, come Mani pulite: si parla della Baggina due anni prima dell’arresto di Mario Chiesa! E finisce con un coro di protesta delle cicale. O sono grilli? Mi sono sposata per quella canzone: quando me l’ha fatta ascoltare, ero così entusiasta che gli ho detto ridendo: ma allora io ti sposo!” Si trattò d’altronde di uno degli ultimi lavori in assoluto di De Andrè, poi scomparso per una malattia: la chiacchierata di Dori Ghezzi a Italia Sì racconterà tutte le fasi di un amore rimasto nella storia del costume e della musica italiana.

