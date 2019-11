Dori Ghezzi moglie Fabrizio De Andrè/ “La notte più dura fu quando liberarono me”

L’amore di Dori Ghezzi per Fabrizio De Andrè ha superato anche i confini della vita e della morte: ancora oggi è quel sentimento che spinge la nota compagna di vita a parlarne con estremo affetto. “Per me quella con Fabrizio è una convivenza ancora quotidiana e mi rincuora molto, mi aiuta molto”, dice all’Agi. Un legame sempre presente, mai svanito e ricco: “È sempre molto bello e piacevole occuparsi di lui e continuare questa storia e non vederla come nostalgica e passata. Anzi, guardando un po’ avanti”. Dori però non ritiene di essere la sola ad avere Faber nel cuore, ad aver vissuto al suo fianco, anche se in modi diversi: “Appartiene a tutti: ognuno ha il suo Fabrizio”, dichiara infatti a Repubblica. I due hanno vissuto insieme anche quel tragico rapimento avvenuto a fine anni Settanta, un incubo che si è risolto per fortuna nel migliore dei modi. “La notte peggiore fu quella in cui liberarono me.” – racconta la Ghezzi a Il Fatto Quotidiano – “Ci separavano, ma nè io nè Fabrizio avevamo la certezza che gli accordi fossero andati a buon fine”. In quei momenti così concitati, Dori e Faber non riuscivano a capire se sarebbero sopravvissuti a quei quattro mesi di prigionia. “Le informazioni che ci davano erano che il padre di Fabrizio non volesse pagare il riscatto”, ha raccontato all’epoca dei fatti, in seguito al rilascio, “Ci proponevano di liberare Fabrizio per pagare il mio riscatto o, viceversa, di liberare me affinché Fabrizio convincesse il padre a pagare la mia liberazione. Alla supplica di Fabrizio di alleviarci dalla torture delle bende i banditi acconsentirono, legandoci però con delle catene perché non scappassimo”.

Dori Ghezzi moglie Fabrizio De Andrè: un successo che ha precorso i tempi

A vent’anni dalla morte dell’amore della sua vita, Dori Ghezzi è sicura che Fabrizio De Andrè abbia in qualche modo precorso i tempi, previsto quello che sarebbe successo. Per questo invita chiunque ad ascoltare con attenzione le sue canzoni, a carpire quella verità rimasta a lungo nascosta. “Sono convinta che il suo linguaggio sia universale, che travalichi il tempo affrontando tematiche sempre molto attuali”, sottolinea all’Agi. La Ghezzi è felice di vedere che, in particolare, le scuole diano grande attenzione a Faber. Non solo sui suoi testi e sulle tematiche affrontate nei brani, ma anche i suoi studi, “gli spunti su cui ha lavorato e la sua cultura, che nasce dal fatto di non aver mai sottovalutato la cultura che l’ha preceduto”. Oggi, sabato 16 novembre 2019, Rai 1 renderà omaggio a Fabrizio De Andrè grazie alla prima puntata di Una storia da cantare, in onda in prima serata. Un modo per raccontarlo e ricordarlo, fra passato e presente. Fra le nuove leve, i giovanissimi che si sono ispirati a De Andrè, Dori ricorda con piacere The Andrè, “usa la sua voce che è simile a quella di Fabrizio, che forse ha studiato per cantare dei testi della musica rap. Il che lascia lì per lì spiazzati, ma poi capisci che è fatto con intenzione rispettosa e intelligente e riesci a capire meglio le problematiche di questi ragazzi. E ti poni delle domande”, aggiunge. Prende le distanze invece dalle polemiche che hanno colpito Il principe libero, la fiction realizzata dalla Rai in cui il ruolo del cantautore è stato affidato a Luca Marinelli. Un attore con uno spiccato accento romano, fin troppo per tutti i fan che si sono lanciati in battute ironiche sui social. “Una grossa sciocchezza”, ribatte invece Dori, “nessun altro avrebbe potuto farlo così bene. Lui era così naturale, non aveva bisogno di imitare Fabrizio”. Senza dimenticare che il vero Faber non aveva quell’accento ligure così evidente, come si potrebbe pensare in base ad alcune delle sue canzoni più celebri, come Creuza de ma o ‘A pittima.

