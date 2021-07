Dori Ghezzi, moglie Fabrizio De Andrè/ “Suo spirito è vivo”

Tra le protagoniste de Il Concerto Ritrovato di Fabrizio De Andrè, spicca naturalmente anche la figura di sua moglie Dori Ghezzi. La compagna di vita del famoso cantautore genovese, oggi settantacinquenne, guarda con orgoglio e forte sentimento al suo passato. Gli anni volano e il tempo a volte sembra scorrere troppo velocemente ma Dori Ghezzi non ha paura, perché sente ancora tutte le energie dentro sé “per imparare e scoprire ancora nuove cose”.

L’iconica compagna di Fabrizio De Andrè si è fatta apprezzare dal grande pubblico per la sua naturalezza ed un fascino che, tra le altre cose, hanno valorizzato brani diventati dei veri e propri cult come Voglio stare con te, Tu nella mia vita, Casatschok, e poi Un corpo e un’anima ed Era in coppia con il cantante Wess. Se il suo passato racconta tutto il grande amore provato per Faber, il presente fa altrettanto. Dori Ghezzi, infatti, ancora oggi continua ad occuparsi con passione e dedizione della Fondazione de Andrè, della quale è presidente.

Dori Ghezzi su Fabrizio de Andrè: “il suo spirito è così fortemente vivo”

Quando si parla di Fabrizio De Andrè, Dori Ghezzi ha gli occhi che si illuminano. In una recente intervista rilanciata da Io Donna, la compagna del grande Faber lo descrive come un spirito immortale. “E’ ancora così fortemente vivo”, ha raccontato Dori Ghezzi. “Perché Fabrizio ha saputo fotografare l’attualità e interpretarla con arte magistrale” le parole di Dori Ghezzi mentre ripensa ai grandi successi ottenuti da De Andrè e agli innumerevoli bei momenti trascorsi insieme. “Il legame è ancora fermo, limpido e accecante”, spiega sua moglie. E le generazioni cresciute con i versi di Creuza de ma o di Bocca di Rosa di certo, non faticano a crederci.

