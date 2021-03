Doria Ragland e Thomas Markle, genitori Meghan/ L’allontanamento del padre alle polemiche razziali

L’intervista rilasciata da Harry e Meghan Markle alla famosa giornalista e conduttrice Oprah Winfrey e che sarà trasmessa oggi, in prima serata, su Tv8, sta facendo molto discutere. Le dichiarazioni rilasciate da Meghan Markle hanno riacceso i riflettori anche sui genitori, Doria Ragland e Thomas Markle. Se la madre della duchessa non ha commentato le parole della figlia, il padre Thomas con cui la moglie di Harry non ha rapporti da diverso tempo, ha criticato la scelta della figlia e del genero di rilasciare un’intervista in cui parlano della Casa Reale Inglese. Thomas Markle ha così espresso il proprio disappunto nei confronti della scelta di Harry e Meghan in un’intervista rilasciata ai microfoni della trasmissione Good Morning Britain di ITV.

Nell’intervista rilasciata a Oprah Winfrey, Meghan Markle ha detto: “Nei mesi in cui ero incinta del mio primo bambino ci dissero che non gli sarebbe spettato nessun titolo né gli sarebbe stata garantita la sicurezza. C’erano anche preoccupazioni e conversazioni su quanto sarebbe stata scura la sua pelle quando fosse nato”. Per poi aggiungere: “Le allusioni razziali sulla stampa trasformarono il pericolo generale in minaccia mortale… Mi sentii disperatamente sola e abbandonata. Non volevo più vivere”. Tali dichiarazioni sono state commentate proprio da Thomas Markle che ha criticato la figlia.

Thomas Markle: “Sono pronto ad incontrare mia figlia Meghan. Vorrei conoscere mio nipote”

Thomas Markle non condivide la scelta fatta da Meghan e da Harry di parlare dei loro rapporti con la casa reale inglese in un’intervista esclusiva. “Ho grande rispetto per i reali, e non penso che la famiglia reale britannica sia razzista. E non penso che i britannici siano razzisti”, ha detto il padre della Markle a ITV come riporta Reuters. In merito al colore della pelle del nipotino Archie, Thomas Markle ha aggiunto: “Immagino e spero che la questione riguardante il colore della pelle del bambino sia stata solo una domanda stupida da parte di qualcuno. Potrebbe essere semplicemente questo”. Il padre di Meghan, inoltre, in merito al suo allontanamento dalla figlia, ha dichiarato di essere pronto ad incontrarla per poter conoscere il nipote. “Sono pronto in ogni momento ad incontrarla, mi piacerebbe molto, vorrei vedere mio nipote”, ha concluso.



