Doriana Mandrelli, chi è la moglie di Massimiliano Fuksas/ “Siamo complementari”

Doriana Mandrelli, chi è la moglie di Massimiliano Fuksas?

Massimiliano Fuksas e la figlia Elisa saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 1° dicembre, di Oggi è un altro giorno. L’architetto è sposato con Doriana Mandrelli, da cui ha avuto le due figlie Elisa e Lavinia (una regista e l’altra designer di gioielli). Nata a Roma nel 1955, Doriana si laurea in Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea presso l’università “La Sapienza”. Conosce da giovanissima l’architetto Massimiliano Fuksas: i due fanno coppia nella vita e sul lavoro da 40 anni. Dopo l’incontro con Fuksas, Doriana si laurea in Architettura all’ESA di Parigi. Intervistata da Gilt, Doriana Mandrelli ha ripercorso la sua formazione: “Mi ero iscritta al corso di Storia dell’Arte Moderna e Contemporanea, ma, fin dall’inizio, il mio interesse era più rivolto all’architettura, tanto è vero che mi sono laureata con una tesi in Architettura. È solo dopo la laurea, anni dopo, che ho deciso di proseguire la mia formazione come architetto. Nel frattempo, ero già sposata con Massimiliano, e avevo una bambina, Elisa, vivevamo a Parigi. Mi sono iscritta a l’école Spéciale d’Architecture, ma lavoravo già a studio”.

Doriana Mandrelli: “Io e Massimiliano lavoriamo insieme da 40 anni”

Massimiliano Fuksas e Doriana Mandrelli, con il loro Studio Fuksas, hanno realizzato progetti d’architettura e di infrastruttura di risonanza mondiale: “Mio marito e io lavoriamo insieme da 40 anni. Siamo complementari. Ci occupiamo insieme di tutti i progetti che entrano nello studio dalla nascita dell’idea fino alla realizzazione e al cantiere. Abbiamo lo stesso approccio al progetto e la stessa visione dell’obiettivo che vogliamo raggiungere”, ha detto Doriana a Glint. Nel 2022 Doriana Mandrelli Fuksas è stata insignita dell’onorificenza o di Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française, nel 2013 di “Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française” e nel 2020 “Chevalier de l’Ordre de La Légion d’honneur Française”.

