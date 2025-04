Cinquantuno anni di amore e non sentirli affatto. Il cantante Drupi e l’amata moglie Dorina Dato proseguono al meglio la loro vita sentimentale, sempre l’uno al fianco dell’altro, nella buona e nella cattiva sorte. L’artista pavese conobbe la compagna durante durante le prove dei suoi tour e da allora non si sono mai lasciati. Drupi – nome d’arte di Giampiero Anelli – e la sua dolce metà si sono messi insieme agli inizi degli anni settanta e si sono sposati nel 1992.

Benché siano una coppia rodata e di lunga data, in tutti questi anni hanno mantenuto la loro storia d’amore alla larga dalle luci dei riflettori, senza mai dare adito a chiacchiericci e gossip. D’altronde lo stesso Drupi è sempre stato piuttosto allergico ai grandi media e alle grandi platee, avendo più volte declinato inviti televisivi e ospitate di vario genere.

Dorina Dato e Drupi non hanno mai avuto figli, eppure hanno la consapevolezza di essere diventanti comunque una famiglia, un nucleo fortissimo e affiatato. Perché famiglia, in fondo, è dove regna l’amore. “Dorina, mia moglie, era una mia corista”, ha raccontato Drupi ripercorrendo l’inizio del loro amore sulle pagine del Corriere della Sera. “Ha il suo bel caratterino, ma se oggi resistiamo come coppia lo dobbiamo al come trattiamo l’altro e noi stessi, ascoltandoci, non è complicato”, spiega Drupi.

Per costruire qualcosa di importante con la sua Dorina, Drupi riuscì a resistere a diverse tentazioni quando era all’apice del suo successo. Una scelta di cui ovviamente non si pente assolutamente. “Mi ero innamorato di Dorina e non valeva la pena rovinare tutta la nostra solamente per un’avventura”.