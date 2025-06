Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi: lei era la sua corista quando è scoppiato l'amore. All'inizio ad unirli è stata la passione, poi l'amore

Da tantissimi anni Drupi condivide la sua vita con la stessa donna, la persona che ha sposato più di cinquanta anni fa. Lei si chiama Dorina Dato ed è la moglie di Drupi da tantissimi anni ormai: la loro storia è cominciata grazie al lavoro, considerando che lei era proprio la sua corista.

L’amore tra Dorina e Drupi è dunque cominciato grazie alla musica: i due erano all’epoca giovanissimi quando si sono innamorati e hanno cominciato una storia d’amore che ha resistito agli anni e alle difficoltà della vita. “Siamo insieme da 50 anni ma ci guardiamo come la prima volta” ha raccontato Drupi parlando della moglie Dorina Dato.

Anche per lei l’amore per il marito è speciale, tanto da aver rivelato che di lui l’hanno fatta innamorare “tante cose, lui è speciale”. Un racconto emozionante quello che i due hanno fatto a Domenica In, mostrando ancora una volta il grande amore che li unisce.

Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi: “Il nostro segreto…”

Insieme da più di cinquant’anni, Drupi e Dorina Dato hanno raccontato anche i segreti della sua storia d’amore: non sono mancati particolari piccanti: “All’inizio ad unirci è stato il sesso sfrenato” ha raccontato il cantante.

Drupi ha poi spiegato che con il tempo, quella grande passione che li aveva uniti in gioventù, che ha dato iniziato alla loro storia d’amore, si è trasformata in altro. “Con il passare del tempo, quel lato si calma un po’ e rimane l’amore vero, profondo.

C’è il rispetto e l’ascolto” ha rivelato il cantante. La moglie di Drupi, all’epoca sua corista, è stata la donna in grado di rimanere sempre al suo fianco, anche nei momenti difficili come quello della malattia, che ha colpito Drupi qualche anno fa e dalla quale fortunatamente è guarito dopo mesi di terapie.

