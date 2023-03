Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi/ “Stiamo insieme da 48 anni”

Dorina Dato, chi è la moglie di Drupi: l’amore sbocciato in tournée

Drupi torna ospite di Serena Bortone nel salotto di Oggi è un altro giorno per un’intervista ricca di contenuti. A colorare ogni giorno la vita del cantautore è la moglie, Dorina Dato, con la quale condivide non solo la passione per la musica ma anche una romantica e longeva storia d’amore. Una storia d’amore nata proprio sul palcoscenico, dove i due si sono conosciuti nel 1973, quando iniziarono a frequentarsi e a coltivare un sentimento sempre più importante.

Dorina era infatti una delle coriste che accompagnava Drupi nel corso delle sue tournée. In una vecchia intervista a Oggi è un altro giorno, la cantante aveva raccontato: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme”. Quello per il popolare artista è stato un innamoramento folle, appassionato e composto da mille sfaccettature: “Cosa mi ha fatto innamorare di Drupi? Un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile”.

Drupi sulla moglie Dorina: “Stiamo insieme da 48 anni“

Drupi è stato più volte ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno e, in una delle recenti apparizioni televisive, era stato accompagnato dalla moglie Dorina. Nella puntata del 22 dicembre scorso, in particolare, la coppia aveva ripercorso le tappe della loro romantica storia d’amore, con l’artista che aveva dichiarato: “Chi si è innamorato prima? Io ero in una situazione un po’ più complicata e sono arrivato dopo… Stiamo insieme da 48 anni, lei era già dolcissima e adesso è ancora più dolce“.

E in aggiunta una battuta riferita al loro matrimonio, celebrato nel 1992 e tappa fondamentale del loro amore: “La cosa più bella che ha fatto? Ha avuto il coraggio di sposarmi!”.











