DORINA DATO, MOGLIE DRUPI/ “Abbiamo festeggiato un Capodanno in autostrada e…”

Dorina Dato e Drupi raccontano il loro amore a Oggi è un altro giorno. 50 anni di vita insieme e di sorrisi per la coppia che è sempre più unita. Nessuno dei due, però, è cambiato. L’amore e la complicità non mancano mai e, ai microfoni di Serena Bortone, raccontano un Capodanno particolare che hanno festeggiato insieme. “Dovevamo fare un concerto a Firenze e, stranamente dovevamo cantare dopo mezzanotte. Non c’era posto a Firenze e abbiamo dormito a Prato. Partiamo un po’ prima e, allo scoccare della mezzanotte, ci troviamo al casello e il casellante era da solo e ci ha chiesto di brindare con lui e abbiamo festeggiato così il Capodanno. Mi è salita una tristezza che, da quell’anno, non ho più suonato a Capodanno”, racconta Drupi (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

Dorina Dato: da 50 anni al fianco di Drupi

Dorina Dato è la moglie del cantante Drupi, al secolo Giampiero Anelli. I due stanno insieme dal 1973, ma si sono sposati sono nel 1992. Dorina è stata una delle coriste di Drupi e co-autrice di tanti successi del cantautore pavese: “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina”, ha dichiarato Drupi a “C’è tempo per…”. Alla moglie è dedicata la celebre “Piccola e fragile”: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina, è sempre stata nel coro, e il mio collega mi ha detto, ‘questa è bella tosta, anche se è piccolina’. È nata così”, ha raccontato l’artista nel salotto di Serena Bortone.

Drupi e la moglie Dorina Dato: “Solo qualche battibecco”

A “Oggi è un altro giorno” Drupi ha rivelato di non avere mai tradito la moglie: “Quasi 50 anni insieme senza litigi, solo qualche battibecco. Come si fa? Un po’ di intelligenza, l’amore, la passione verso l’altra persona”, svelando così il segreto della loro lunga unione. Nonostante una vita insieme, Drupi e la moglie sono sempre stati estremamente riservati sulla loro vita privata, apparendo pochissime volte in televisione: “Non ha mai voluto apparire in televisione, sta tremando come una foglia, si emoziona, io faccio il pagliaccio per farla divertire un po’. Qui di amore ce ne è da buttar via”, ha scherzato il cantante su Rai 1. Nella stessa occasione Dorina aveva racconto di essersi innamorata dell’artista pavese per “un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile”.

