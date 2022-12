Dorina Dato, moglie di Drupi/ Insieme dal 1973: “Viviamo le stesse emozioni”

Dorina Dato, chi è la moglie del cantante Drupi

Drupi e la moglie Dorina Dato saranno ospiti di Serena Bortone nella puntata di oggi, giovedì 22 dicembre, di Oggi è un altro giorno. La loro storia d’amore è iniziata proprio sul palcoscenico, dove i due si sono conosciuti. Dorina, infatti, era una delle coriste che accompagnava il popolare artista nel corso delle sue tournée. In una ospitata alla trasmissione Oggi è un altro giorno, proprio la moglie del cantante aveva ricordato gli inizi del loro amore: “Siamo sposati dal 1992 ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme”, aveva detto. A farli innamorare però, una infinità di cose in comune: “Cosa mi ha fatto innamorare di Drupi? Un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile”.

Drupi e la moglie Dorina uniti dalla musica

Anche la musica ha unito Dorina Dato e Drupi: la moglie, infatti, è co-autrice di tanti successi del cantautore pavese: “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina”, ha dichiarato Drupi a “C’è tempo per…”. Alla moglie è dedicata la celebre canzone “Piccola e fragile”: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina… e il mio collega mi ha detto, ‘questa è bella tosta, anche se è piccolina’. È nata così”, ha raccontato l’artista nel salotto di Serena Bortone.

