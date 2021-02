Dorina Dato, moglie Drupi e figlio/ Giampiero Anelli: “La mia Druppina piccola e fragile..”

Dorina Dato: moglie Drupi, chi è e cosa fa nella vita?

Drupi è sicuramente una delle ugole d’oro della nostra musica italiana e al suo fianco, sia nella vita privata che in quella pubblica, c’è sempre stata la sua amata moglie Dorina Dato, quella che il giornalista Gigi Vesigna all’epoca, erano gli anni ’80, etichettò con il nomignolo di “Druppina”. Ma perché questo nome? Secondo quanto ha raccontato lo stesso artista anche in qualche intervista tv, Dorina Dato oltre ad essere la moglie, era una delle coriste che si fermava alle sue spalle per accompagnarlo nei suoi concerti in giro per l’Italia.

Proprio l’amore per la musica li ha messi insieme e ha permesso loro di coltivare non solo la passione per il lavoro ma anche quella per una vita di coppia che ha dato origine al loro figlio sul quale c’è il massimo riserbo riguardo la sua vita privata. La coppia ha anche realizzato un album scritto a quattro mani, Fuori target.

Ecco come Drupi ha conosciuto la moglie Dorina Dato…

Drupi sarà ospite a Oggi è un altro giorno e potrebbe tornare così a parlare di quel momento in cui si sono conosciuti tra un palco e una sala di registrazione, momenti dai quali sono ormai passati ben 40 anni ma che sono ancora molto nitidi nella sua mente. Proprio qualche tempo fa, ospite a “C’è tempo per…” Drupi ha parlato del brano che ha dedicato alla moglie, la bellissima Piccola e Fragile, e ha poi spiegato: “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina“. Ancora una volta è tangibile la prova che l’amore e la collaborazione si prende cura di tutto, anno dopo anno.



