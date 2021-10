Dorina Dato, moglie Drupi/ “Parliamo la stessa lingua e viviamo le stesse emozioni”

Dorina Dato è la moglie del cantante Drupi, al secolo Giampiero Anelli. A lei è dedicato il celebre brano “Piccola e fragile”. Dorina è stata una delle coriste di Drupi e co-autrice di tanti successi del cantautore pavese. “La musica ha rafforzato il nostro legame, perché parliamo lo stesso linguaggio e viviamo le stesse emozioni. Tutti continuano a parlare soltanto di me, ma sotto l’etichetta Drupi c’è Dorina”, ha dichiarato Drupi a “C’è tempo per…”. Dorina e Drupi hanno condiviso tutta la vita insieme, come ha raccontato la moglie a “Oggi è un altro giorno”: “Siamo sposati dal 1992 ma ci conosciamo da di più, dal 1973, una vita assieme”. Ai microfoni di Rai la moglie di Drupi ha raccontato cosa l’ha fatta innamorare dell’artista pavese: “Un insieme di cose, la sensibilità, questa forza unita alla dolcezza che in un uomo non è così facile“.

Drupi/ “Mia moglie Dorina davanti a me, mai dietro! Piccola e fragile ispirata a lei”

Dorina Dato e Drupi: un amore lontano dai riflettori

Nel salotto di Serena Bortone, Drupi ha raccontato la genesi del celebre brano “Piccola e fragile”, dedicato proprio alla moglie Dorina Dato: “Eravamo in sala d’incisione e c’era questo pezzo che ci sembrava molto bello, cercavamo un’idea per chiudere la canzone, poi c’era Dorina, è sempre stata nel coro, e il mio collega mi ha detto, ‘questa è bella tosta, anche se è piccolina’. È nata così”. Negli anni ’80 Dorina venne ribattezzata “Druppina” dal giornalista Gigi Vesigna. Nonostante una vita insieme, Drupi e la moglie Dorina Dato sono sempre stati estremamente riservati sulla loro vita privata, apparendo pochissime volte in televisione: “Non ha mai voluto apparire in televisione, sta tremando come una foglia, si emoziona, io faccio il pagliaccio per farla divertire un po’. Qui di amore ce ne è da buttar via”, ha scherzato il cantante su Rai 1. La coppia ha avuto un figlio, sempre tenuto lontano dai riflettori.

