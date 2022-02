Dorothea Wierer/ Diretta 10 km inseguimento biathlon streaming video tv, Olimpiadi

DIRETTA 10 KM INSEGUIMENTO BIATHLON, OLIMPIADI PECHINO 2022: DOROTHEA WIERER A MEDAGLIE?

Dorothea Wierer promette di farci emozionare ancora alle Olimpiadi Pechino 2022, perché oggi ci sarà da seguire la diretta della gara sui 10 km ad inseguimento di biathlon, nella quale la nostra campionessa altoatesina si presenta forte del terzo posto conquistato venerdì nella 7,5 km sprint venerdì, sua prima medaglia olimpica individuale in carriera. L’appuntamento è fissato per le ore 10.00 italiane, quando la gara prenderà il via presso lo Zhangjiakou National Biathlon Centre.

Per chi non segue il biathlon, va detto che questa gara è ad inseguimento perché si parte in base ai distacchi della sprint, questo significa naturalmente che Dorothea Wierer sarà la terza a prendere il via, 37” dopo la norvegese Marte Olsbu Roiseland, campionessa olimpica della gara più breve e adesso favorita anche per la 10 km ad inseguimento dato che partirà per prima. Vi saranno quattro poligoni di tiro (due in piedi e altrettanti da sdraiati) e per ogni errore si dovrà percorrere un anello di penalità da 150 metri.

DOROTHEA WIERER, DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA 10 KM INSEGUIMENTO BIATHLON

La diretta tv dei 10 km inseguimento di biathlon femminile con Dorothea Wierer alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAIPLAY

DOROTHEA WIERER, DIRETTA 10 KM INSEGUIMENTO BIATHLON: RISULTATI E CONTESTO OLIMPIADI PECHINO 2022

La diretta dei 10 km inseguimento di biathlon femminile vedrà dunque Dorothea Wierer di nuovo grande protagonista alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia, dopo il bronzo di venerdì nella sprint, che in un certo senso è come se fosse già un pezzo della gara di oggi, perché come detto si partirà con i distacchi della prestazione di due giorni fa. Dorothea Wierer dovrà inseguire Marte Olsbu Roiseland e anche la svedese Elvira Oeberg, che partiranno davanti a lei, ma dovrà naturalmente anche difendersi dalle tante inseguitrici, perché con 10 km da percorrere più quattro poligoni di tiro da affrontare potrebbe naturalmente ancora succedere di tutto.

Per Dorothea Wierer quello di venerdì è stato il terzo bronzo alle Olimpiadi, dopo il doppio terzo posto in staffetta mista sia a Sochi 2014 sia a Pyeongchang 2018, ma è la prima medaglia individuale non solo per lei, ma anche per le donne italiane alle Olimpiadi. A livello individuale, per l’altoatesina ci sono la bellezza di tre ori e due argenti ai Mondiali, più la Coppa del Mondo assoluta vinta sia nel 2019 sia nel 2020 e quattro Coppe di specialità. Oggi ci saranno ancora soddisfazioni?



