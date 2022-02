Dorothea Wierer medaglia di bronzo/ Terza nei 7,5 km biathlon, Olimpiadi 2022

Dorothea Wierer ha vinto la medaglia di bronzo nella sprint 7,5 km femminile di biathlon alle Olimpiadi Pechino 2022 e per la campionessa altoatesina è finalmente la prima medaglia individuale ai Giochi olimpici, dopo i due bronzi in staffetta mista nelle scorse edizioni, il giusto premio a una carriera fantastica, dal momento che Dorothea Wierer vanta tre ori ai Mondiali e due Coppe del Mondo generali – per citare solo gli allori più belli della carriera di Doro.

Terzo posto e bronzo dunque per Dorothea Wierer, che è stata perfetta al poligono di tiro come d’altronde è stata perfetta la vincitrice della medaglia d’oro, cioè la norvegese Marte Olsbu Roiseland, che in più è stata nettamente più forte sugli sci, tanto da terminare la propria gara con il tempo di 20’44”3, mentre il ritardo di Dorothea Wierer è stato di 37”2. Decisiva dunque la precisione al poligono per l’altoatesina, che ha ceduto anche alla svedese Elvira Oeberg, a sua volta precisa al poligono, che ha chiuso a 30”9 da Roiseland e quindi 6”3 meglio di Wierer.

DOROTHEA WIERER MEDAGLIA DI BRONZO NELLA 7,5 KM SPRINT DI BIATHLON ALLE OLIMPIADI 2022

Avevamo già capito che in questo momento Dorothea Wierer non è la più veloce sugli sci, per cui per salire sul podio alle Olimpiadi Pechino 2022 aveva una sola possibilità, cioè essere perfetta al poligono di tiro: missione riuscita e bellissima medaglia di bronzo, che tra l’altro ci fornisce prospettive davvero intrigante anche verso la gara ad inseguimento che sarà domenica, perché in quella gara si parte con i distacchi accumulati proprio nella sprint di oggi.

Per Dorothea Wierer questo è quindi il terzo bronzo alle Olimpiadi, come detto dopo il doppio terzo posto in staffetta mista sia a Sochi 2014 sia a Pyeongchang 2018. A livello individuale, per l’altoatesina c’erano la bellezza di tre ori e due argenti ai Mondiali, ma le Olimpiadi sembravano una maledizione che per fortuna oggi è sparita per la vincitrice della Coppa del Mondo assoluta sia nel 2019 sia nel 2020, oltre che di quattro Coppe di specialità.

