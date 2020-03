Dorothea Wierer/ Vince la Coppa del Mondo di biathlon: una stagione trionfale

Dorothea Wierer ha vinto la Coppa del Mondo di biathlon per il secondo anno consecutivo e l’ha fatto in una maniera davvero drammatica, sportivamente parlando. Tutto infatti si è deciso nell’ultima gara, terminata pochi minuti fa: l’inseguimento di Kontiolahti, in Finlandia. Dopo il brutto risultato nella sprint di ieri, a Dorothea Wierer erano rimasti solamente otto punti di vantaggio sulla norvegese Tiril Eckhoff, che però aveva l’occasione d’oro per il sorpasso in extremis. Infatti nelle gare ad inseguimento si parte con i distacchi maturati nelle sprint, e il risultato molto migliore della norvegese ieri le dava un vantaggio in partenza di ben 47 secondi su Wierer, alla quale dunque serviva la rimonta per evitare un sorpasso che sembrava inevitabile. In effetti Dorothea Wierer oggi ha saputo recuperare posizioni, ma ad essere onesti la sua Coppa è arrivata soprattutto a causa di un vero e proprio disastro di Eckhoff all’ultimo poligono, dove la norvegese ha commesso ben tre errori su cinque tiri. Il risultato finale è stato dunque: Eckhoff decima e Wierer undicesima, quanto è bastato all’altoatesina per portare a casa la seconda Coppa del Mondo consecutiva dopo quella storica del 2019, la prima di sempre per un italiano nel biathlon.

DOROTHEA WIERER VINCE LA COPPA DEL MONDO DI BIATHLON: UNA STAGIONE DA RECORD

Due Coppe del Mondo generali consecutive descrivono meglio di ogni commento il valore di una campionessa quale Dorothea Wierer. Se la stagione 2018-2019 era stata meravigliosa, con la prima sfera di cristallo e l’oro mondiale vinto nella rassegna iridata di Ostersund, ecco che la stagione 2019-2020 può essere definita ancora migliore. Dorothea Wierer infatti si è regalata un Mondiale da favola nella sua Anterselva, il paese dove l’azzurra è cresciuta, culla del biathlon in Italia: due medaglie d’oro nell’inseguimento e nella gara individuale, più gli argenti nella mass start e nella staffetta mista, quattro medaglie che avevano fatto innamorare l’Italia dello sport dello “scia e spara”. Adesso arriva il sigillo anche sulla stagione nel suo complesso grazie alla vittoria della Coppa del Mondo generale, che si aggiunge a quella di specialità della mass start, mentre l’anno scorso oltre alla Coppa assoluta aveva vinto la Coppetta dell’inseguimento. Vittorie in tutte le specialità del biathlon dunque, che consacrano sempre più Dorothea Wierer fra le migliori campionesse dello sport italiano.

